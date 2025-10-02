Dwie największe partie tracą poparcie. Oto wyniki najnowszego sondażu

Zgodnie z sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski, chęć oddania głosu na KO zadeklarowało 30 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek poparcia o 2,3 pkt proc. 28,5 proc. respondentów swój głos oddałoby na Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego zmalało o 2,2 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja z poparciem 14,7 proc. respondentów. To wzrost o 0,9 pkt proc. w porównaniu z sondażem z września.

Czwarte miejsce zajęła Lewica, na którą swój głos oddałoby 7 proc. ankietowanych. To wzrost poparcia o 0,2 pkt proc.

PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Poza Sejmem znalazłyby się: PSL, na które wskazało 4,7 proc. badanych (wzrost o 0,9 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,1 proc.), Partia Razem (2,2, proc.) oraz Polska 2050 (2 proc.).

6,6 proc. pytanych nie wie, na którą partię oddałoby swój głos (wzrost o 0,9 pkt proc.).

PiS i Konfederacja z większością w Sejmie

Przekładając wyniki sondażu na mandaty w Sejmie, poszczególne partie uzyskałyby:

Koalicja Obywatelska – 179 mandat ów,

Prawo i Sprawiedliwo ść – 169 mandat ów,

Konfederacja – 80 mandatów,

Lewica – 31 mandatów.

PiS i Konfederacja miałby stabilną większość – razem mają 249 mandatów. KO I Lewica nie utworzyłyby rządu – łącznie zdobyłyby 210 mandatów.

Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 26-28 września 2025 roku na próbie N=1000.

