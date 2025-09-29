"Nie poznałem żadnych dowodów". Bosak zabrał głos ws. Pegasusa

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, złożył w poniedziałek zeznania przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Na posiedzenie został doprowadzony przez policję. W połowie września Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o ponownym zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej.

Bosak: Nie poznałem żadnych definitywnych dowodów, że prawo zostało złamane

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, komentując przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, podkreślił w Polskim Radiu 24, że "to, co było zarzutem wobec rządu, którego członkiem był Zbigniew Ziobro, to nie było to, że oni w ogóle kupili taki system Pegasus, tylko to, że kupili go niezgodnie z prawem i drugie – to, że go nadużywali".

– Jak na razie ja, jako członek polskiego Sejmu, po dwóch latach już rządów Platformy Obywatelskiej nie poznałem żadnych przekonujących, definitywnych dowodów, że prawo zostało złamane przy zakupie tego systemu albo, że on był nadużywany – podkreślił.

Krzysztof Bosak zaznaczył, że nie mówi, że nie był nadużywany. – Natomiast mówię, że jako polityk nie dostałem dokumentów, które uprawdopodobniałyby, że znaleziono dowody na te nadużycia – dodał.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy użycie tego oprogramowania przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS, było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa.

We wrześniu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa jest niezgodna z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny uznał m.in., że zakres działania komisji nie spełnia wymogu określoności sprawy, co tworzy trudności we wskazaniu, jaką sprawą ma zająć się komisja. Politycy PiS – po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego – nie uznają komisji.

