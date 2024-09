Zakres prac sejmowej komisji ds. Pegasusa. Jest decyzja TK

Wniosek o zbadanie legalności pracy komisji ds. Pegasusa złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek PiS

Pod koniec marca przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zawnioskowali do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją uchwały o powołaniu komisji. Formacja przedstawiła stanowisko wskazujące m.in. na zbyt szeroki zakres prac komisji. Sędziowie TK nakazali wstrzymanie prac do czasu rozpatrzenia wniosku.

We wtorek TK ogłosił swoją decyzję. Sędziowie uznali, że zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją. Wniosek został oceniony przez sędziego Zbigniewa Jędrzejewskiego, jako przewodniczącego, sędziego Stanisława Piotrowicza, który jest sprawozdawcą oraz sędziego Jarosława Wyrembaka.

Komisja sejmowa ds. Pegasusa

Komisja została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

W pierwotnym składzie komisji ds. zbadania sprawy Pegasusa znaleźli się: Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z klubu Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz z PiS, Magdalena Sroka i Paweł Śliz z PSL-Trzeciej Drogi, Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.

