Do sądu wpłynął wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Wirtualna Polska dowiedziała się, że chodzi o odmowę złożenia pełnej treści przysięgi podczas przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka przekazała, że posłowie musieli odczekać trzy tygodnie od momentu przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ oczekiwali na pełen stenogram. – Musi on być przesłany z wnioskiem. Za jego opracowanie odpowiada odpowiednia komórka w Sejmie. Jak tylko dostaliśmy pełną treść, wysłaliśmy wniosek do sądu – poinformowała.

Kaczyński złożył niepełną przysięgę

W piątek 15 marca odbyło się pierwsze przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Stawił się na nim były wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Przesłuchaniu prezesa PiS towarzyszyły pewne emocje. Sporo ludzi oglądało internetową bądź telewizyjną transmisję.

Polityk stwierdził, że nie będzie mógł złożyć ślubowania w całości, zasłaniając się tajemnicą państwową. Prezes PiS nie wypowiedział fragmentu „niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”. Argumentował, że nie może złożyć pełnej roty przyrzeczenia, ponieważ bez specjalnego pozwolenia udzielonego przez premiera Donalda Tuska i zwalniającego go z tajemnicy, nie będzie mógł powiedzieć wszystkiego, co wie na temat sprawy Pegasusa.

– Chcę zwrócić uwagę komisji na artykuł 11 e, który mówi o tym, że osoba przesłuchiwana nie może ujawnić tajemnic klauzulowanych, to znaczy tajne i ściśle tajne, jeżeli nie ma odpowiedniej zgody ze strony uprawnionej, w tym przypadku taką osobą jest premier. Czy taka zgoda została dostarczona komisji? – zapytał Jarosław Kaczyński. Polityk stwierdził, że nie będzie mógł złożyć ślubowania w całości, zasłaniając się tajemnicą państwową.

Po odmowie złożenia całości ślubowania i długiej dyskusji komisja poddała pod głosowanie wniosek o ukaranie Kaczyńskiego. Sześciu posłów głosowało "za", pięciu "przeciw", nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja sejmowa ds. Pegasusa

Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Członkami komisji ds. zbadania sprawy Pegasusa są: Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z klubu Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz z PiS, Magdalena Sroka i Paweł Śliz z PSL-Trzeciej Drogi, Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.

Czytaj też:

Kaczyński ponownie stanie przed komisją ds. Pegsusa. Wezwą też ZiobręCzytaj też:

Były szef NIK przed komisją śledczą. Powiedział o zakupie Pegasusa