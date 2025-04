Republika i wPolsce24 bez koncesji. Macierewicz o "likwidacji mediów"

Zdaniem sędzi przewodniczący KRRiT "w istotny sposób" naruszył obowiązujące przepisy. Z tego powodu nałożyła na niego obowiązek zapłaty ponad 10 tys. zł kosztów postępowania na rzecz Polskich Wolnych Mediów w Szczecinie. Wyrok nie jest prawomocny.

Kaczyński: W Polsce likwidowana jest demokracja

Decyzja WSA wywołała szok i pytanie o wolność mediów w Polsce. Zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w kraju "likwidowana jest demokracja", przez co Polska jest "dużo bliżej Białorusi i Moskwy".

– Myślałem, że 24 [wPolsce24 – przyp. red.] jeszcze chcą na chwilę zostawić, żeby chociaż stwarzać jakieś pozory. Najwyraźniej nie stwarzają nawet pozorów. Idą już, jak to się mówi, w języku bardzo potocznym, na wyrwę. Tak, są zagrożone nie tylko wolne media, po prostu jest likwidowana w tej chwili w Polsce demokracja. Taka jest prawda – powiedział lider opozycji podczas konferencji prasowej.

– Jeżeli ktoś nie traktuje tego jako kolejnego dowodu, na to, że ta władza, nie mając żadnych argumentów i być może mając rozeznanie inne niż z tych sondaży, które są publikowane co do wyniku wyborów prezydenckich, to ostatnie jest oczywiście przypuszczeniem, nie mam na to dowodów, podejmuje decyzje zmierzające do tego, żeby Polska była jeszcze dużo bliżej Białorusi i Moskwy niż dzisiaj już jest – stwierdził Kaczyński.

Macierewicz: Podjęto decyzję mającą zlikwidować polskie media

Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej poseł PiS Antoni Macierewicz.

– Chcę powiedzieć, iż to działanie, które tutaj jest charakteryzowane pana Donalda Tuska, w sposób wyraźny, nadal wspiera przestępców i nadal wspiera te zespoły rządowe, które w jego imieniu dążą do likwidacji demokracji i niepodległości polskiej – powiedział były szef MON.

Polityk nawiązał też do zdewastowania Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Jak zaznaczył Macierewicz, "te dwa wydarzenia, które dzisiaj miały miejsce, są wstrząsające". – Pierwsze to atak na pomnik zbrodni smoleńskiej, który demonstruje pamięci o tych, którzy zostali zamordowani – wyjaśnił.

– Coś po prostu wstrząsającego, co wynika z aprobaty Donald Tuska oraz policji, która zamiast chronić ten pomnik działa odwrotnie i zamiast mediów państwowych, które zamiast mówić prawdę, nieustannie od 15 lat oszukują i zapewne dlatego dokonano dzisiaj decyzję, mającą zlikwidować wolne media. Podjęto decyzję o tym, że nie będzie mogła funkcjonować ani formacja największego medium, ani druga formacja, która też ma olbrzymie znaczenie – podkreślił parlamentarzysta.

