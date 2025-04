"GW" straszy Szefernakera pozwami. Kaczyński: Dowód na stosowanie cenzury

"Sztab #Nawrocki2025 zwrócił się do Agencji Wyborcza o możliwość odpłatnego użycia tego zdjęcia w naszym materiale wyborczym. Odmówiono nam możliwości zakupu tego zdjęcia. Jak myślicie, co jest z nim nie tak?" – napisał w środę na platformie X Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Na wspomnianym zdjęciu widać prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w towarzystwie uczestników tzw. parady równości, czyli manifestacji środowisk LGBT.

Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" oskarżył Szefernakera o "kradzież" zdjęcia i zapowiedział "kroki prawne". "Redakcja »Gazety Wyborczej« podejmuje kroki prawne w związku z ewidentną kradzieżą własności intelektualnej i naruszeniem prawa autorskiego, czego dopuścił się Paweł Szefernaker, poseł PiS i szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego" – przekazał.

Niewygodne zdjęcie Trzaskowskiego. "Gazeta Wyborcza" grozi "krokami prawnymi"

Swoją reakcją dziennikarz "GW" doprowadził do jeszcze większego rozpowszechnienia zdjęcia Trzaskowskiego w mediach społecznościowych. "Pytacie o co chodzi? Tak wygląda sprawa ze zdjęciem #TeczowyRafal i groźbami prawnymi ze strony redakcji Gazety Wyborczej" – oznajmił Szefernaker i zamieścił film, na którym odniósł się do całego zamieszania.

– Posłuchajcie, to historia jak z krajów Trzeciego Świata. Jako sztab Karola Nawrockiego wystąpiliśmy do agencji "Gazety Wyborczej" o możliwość odpłatnego udostępnienia tego zdjęcia. Jak się domyślacie, nie sprzedano nam tego zdjęcia, a ja całą sytuację opisałem na moim profilu na portalu X. I teraz najważniejsze. Co robi "Gazeta Wyborcza"? Rękami swojego dziennikarza grozi mi podjęciem kroków prawnych. Aż tak bardzo boicie się, żeby do Polaków nie trafiło prawdziwe oblicze "tęczowego Rafała"? – powiedział poseł PiS.

Kaczyński: Okłamują Polaków na każdym kroku

Głos w sprawie zabrał również prezes Prawa i Sprawiedliwości. "Istotą Platformy jest kłamstwo, okłamują Polaków na każdym kroku. Dziś dotyczy to prawdziwych poglądów i sympatii Rafała Trzaskowskiego, w tym wspierania środowisk zmierzających do demoralizacji dzieci. A przedstawiciele "Gazety Wyborczej" grożący Pawłowi Szefernakerowi procesami to dowód na stosowanie cenzury, by to kłamstwo wesprzeć" – skomentował Jarosław Kaczyński na platformie X.

"Poniżej, jako przestroga, zdjęcie, którego żadną miarą nie wolno rozpowszechniać" – dodał.

twitter

Trzaskowski jako prezydent weźmie udział w marszu LGBT

14 czerwca ulicami Warszawy przejdzie kolejna "parada równości". Tym razem manifestacja odbędzie się pod hasłem: "Odpowiedzią jest miłość!". Rzecznik prasowa Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda potwierdziła, że po ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski, już jako prezydent RP, weźmie udział w marszu LGBT.

Rafał Trzaskowski w przeszłości wielokrotnie wyrażał poparcie dla środowisk LGBT. W ostatnich miesiącach głośnym echem odbiła się sprawa książek zawierających treści o tematyce transseksualnej, które trafiły do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Czytaj też:

"Radykalnie lewicowy polityk". Nawrocki uderza w TrzaskowskiegoCzytaj też:

Centrum Sztuki Współczesnej prowadzi rekrutację. Szuka "osoby kuratorskiej"