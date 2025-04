Wrzosek w prokuraturze. Będzie zeznawała w sprawie śmierci Skrzypek

Barbara Skrzypek zmarła w sobotę 15 marca. Prezes PiS zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy 12 marca przesłuchiwali ją – w charakterze świadka – w śledztwie w sprawie spółki Srebrna i tzw. dwóch wież. Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek w towarzystwie dwóch prawników, m.in. Jacka Duboisa.

Śledczy prowadzą działania w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci wieloletniej współpracownicy prezesa PiS Barbary Skrzypek. Zeznania złożyli już członkowie najbliższej rodziny kobiet. W czwartek 3 kwietnia w siedzibie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga stawił się także Jarosław Kaczyński. Z kolei w czwartek w tej sprawie zeznawać będzie Ewa Wrzosek. Prokurator nie ma sobie nic do zarzucenia w związku z przesłuchaniem Skrzypek.

– Do tej pory nie wpłynęło żadne zażalenie ze strony osoby, której wówczas nie dopuściłam w charakterze pełnomocnika prawnego Barbary Skrzypek do udziału w czynności procesowej przesłuchania. Co w mojej ocenie tym bardziej świadczy o tym, że żadnego rodzaju prawne zarzuty [nie wystąpiły] poza tą nagonką medialną i tym wszechogarniającym hejtem – powiedziała.

Prokurator zaprzeczyła, że w trakcie przesłuchania Skrzypek zgłaszała poważne problemy zdrowotne. Jedyną kwestią była jej wada wzroku, która utrudniała jej przeczytanie protokołu przesłuchania. Wrzosek podkreśliła, że takie schorzenie nie jest "okolicznością, która ma wpływ na stan zdrowia", ponieważ "jest to przypadłość, która dotyczy pewnie 50 proc. społeczeństwa".

– W toku odczytywania mogła zgłaszać zastrzeżenia, czy też uwagi co do treści. Takich uwag nie zgłoszono. Uczestniczyli w tej czynności również pełnomocnicy pokrzywdzonego. Oni również żadnych zastrzeżeń ani uwag co do treści nie zgłaszali – powiedziała.

