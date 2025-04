Życzenia od Kaczyńskiego. Padły słowa o "ciemnych chmurach"

Swoje życzenia były premier przekazał za pośrednictwem platformy X.

– Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, piękne święta Zmartwychwstania Pańskiego. Chciałem z tej okazji złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia – powiedział w nagraniu Kaczyńskim.

– Wesołych Świąt, ale także wszelkiego szczęścia, wszystkiego, co dobre, wszystkiego, czego oczekujecie od życia – podkreślił.

Kaczyński: Nad Polską dzisiaj ciemne chmury

W życzeniach pojawił się akcent polityczny.

– Ale chciałem złożyć także inne życzenia. Nad Polską dzisiaj ciemne chmury. Mamy trudny czas i życzę państwu, każdemu z osobna i wszystkim na raz, by ten czas się skończył. To będzie dobre dla nas wszystkich – dla naszego narodu, ale także dla każdego indywidualnie. Także dla tych, którzy dzisiaj może nie zdaja sobie z tego sprawy. Ten czas powinien się skończyć – mówił prezes PiS.

– Te święta mogą być takim momentem zapowiedzi, że pewien okres, niedobry okres w naszym życiu narodowym, w naszym życiu społecznym się kończy. Dziękuję Państwu – dodał Kaczyński.

Na koniec nagrania widzimy napis: "Wesołego Alleluja! Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych".

Tusk: Spróbujmy nie rozmawiać o polityce

Życzenia Polakom złożył również premier Donald Tusk. Szef rządu wystosował dość zaskakujący apel.

"Wesołych Świąt" – napisał na portalu X lider Koalicji Obywatelskiej. Do wpisu polityk dołączył nagranie ze swoim wystąpieniem.

Donald Tusk zwrócił uwagę na znaczenie świąt i atmosferę, jaka im towarzyszy.

– Drodzy Moi, Święta Wielkanocne – czas nadziei, czas dobroci, czas miłości i wiary, więc spróbujmy w te dni nie rozmawiać o polityce – mówił premier.

– Wiece, przy rodzinnym stole, nieważne, kto ma rację, ważne są relacje – podkreślił.

– Weźmy dzieci, weźmy wnuki, idźmy z koszykami ze święconką do kościoła. W niedzielę usiądźmy przy stole, nie przesadźmy z jedzeniem. Święta to też biała kiełbasa, sałatka, żurek, mazurek, jajka – wiem, ale nie przesadźmy i pomyślmy o tym, żeby na co dzień było tak samo dobrze, tak samo fajnie jak przy wielkanocnym stole, bo to naprawdę jest możliwe. Będzie dobrze – tłumaczył szef rządu.

– To co, idziemy świętować? – zapytał na końcu Tusk, prezentując maskotkę kurczaka.

