Tusk złożył Polakom życzenia. Nietypowy apel

"Wesołych Świąt" – napisał na portalu X lider Koalicji Obywatelskiej. Do wpisu polityk dołączył nagranie ze swoim wystąpieniem.

Tusk nie chce rozmów o polityce

Donald Tusk zwraca uwagę na znaczenie świąt i atmosferę, jaka im towarzyszy.

– Drodzy Moi, Święta Wielkanocne – czas nadziei, czas dobroci, czas miłości i wiary, więc spróbujmy w te dni nie rozmawiać o polityce – mówi premier.

– Wiece, przy rodzinnym stole, nieważne, kto ma rację, ważne są relacje – podkreśla.

– Weźmy dzieci, weźmy wnuki, idźmy z koszykami ze święconką do kościoła. W niedzielę usiądźmy przy stole, nie przesadźmy z jedzeniem. Święta to też biała kiełbasa, sałatka, żurek, mazurek, jajka – wiem, ale nie przesadźmy i pomyślmy o tym, żeby na co dzień było tak samo dobrze, tak samo fajnie jak przy wielkanocnym stole, bo to naprawdę jest możliwe. Będzie dobrze – tłumaczy szef rządu.

– To co, idziemy świętować? – zapytał na końcu Tusk, prezentując maskotkę kurczaka.

twitter

A w polityce? Nowe sondaże

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News wynika, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskałby 30,8 proc. głosów, popierany przez PiS Karol Nawrocki 25,6 proc., a Sławomir Mentzen z Konfederacji – 12,4 proc. Dalej uplasowali się Szymon Hołownia (Trzecia Droga) z 6,6 proc. głosów oraz Magdalena Biejat (Nowa Lewica) – 5,6 proc.

W czwartek (17 kwietnia) Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała sondaż dotyczący drugiej tury wyborów prezydenckich, w którym Trzaskowski ma 50,7 proc. poparcia, natomiast Nawrocki – 49,3 proc.

Z kolei według badania CBOS, gdyby do drugiej tury wyborów weszli Trzaskowski i Nawrocki, kandydat KO uzyskałby 52 proc. głosów, a popierany przez PiS kandydat – 44 proc. W przypadku wejścia do drugiej tury Trzaskowskiego i Mentzena, ten pierwszy uzyskałby 51 proc., a drugi – 47 proc.

Czytaj też:

"Ostatnia przed świętami polityczna uwaga". Tusk zamieścił wpisCzytaj też:

Najnowszy sondaż prezydencki. Kto traci, a kto zyskuje?