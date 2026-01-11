Nie mam czasu, nie mam czasu, panie Grzegorzu, mam zaraz zebranie na Nowogrodzkiej.

Ależ czemu pan tak chyżo umyka?

Niechże pan nie umyka! Ja nie będę z panem rozmawiał!

Czyżby się pan czegoś obawiał?

Nie mogą nas razem widzieć!

Ja wcale nie chcę się koniecznie z panem pokazywać. Chciałem tylko…

Zarobiony jestem, proszę mnie zostawić!

… chciałem tylko, szanowny panie prezesie, powiedzieć, że się panu but rozwiązał.