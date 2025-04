"Zło w czystej postaci". Jaki o zatrzymaniach ws. krytyki aborcjonistki

Polską wstrząsnęła sprawa aborcji dokonanej na dziecku w 36. tygodniu ciąży. Aborcję przeprowadziła w szpitalu w Oleśnicy ginekolog Gizela Jagielska. Śledztwo ws. przeprowadzenia aborcji z naruszeniem prawa prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Jednocześnie ta sama prokuratura bada podejrzenie zniesławienia i gróźb wobec Jagielskiej. Aborcja na dziecku, które mogłoby przeżyć poza łonem matki, wywołała ogromne społeczne poruszenie.

"W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 190 Kodeksu Karnego (groźba karalna), art. 212 Kodeksu Karnego (zniesławienie) oraz art. 216 Kodeksu Karnego (znieważenie), oleśniccy funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby. Obecnie z udziałem trzech z nich trwają czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy, mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy" – poinformowała na mediach społecznościowych dolnośląska policja.

Nowe informacja o sprawie. Godek ujawnia

Więcej szczegółów na ten temat podała działaczka pro-life Kaja Godek. "Myśleliście, że w sprawie zabójstwa w Oleśnicy nikt nie pójdzie do aresztu? Jednak ktoś poszedł! Chodzi o księdza Grzegorza z Podkarpacia, który napisał niekulturalnego maila do Gizeli Jagielskiej na adres oleśnickiego szpitala. Policja przyjechała natychmiast! I to nie na adres zameldowania. Organy ścigania przykładnie się zaangażowały i wyczaiły, że ksiądz jest właśnie z poświąteczną wizytą w domu swoich rodziców w Krośnie. Radiowóz pojechał zatem pod dom przerażonej matki, na oczach innych członków rodziny. Księdza już nie było, bo skończył obiad i ruszył w drogę powrotną na parafię. Zawrócił jednak do matki zaalarmowany jej telefonem, że są tu panowie, szukają go i pytają, gdzie laptop i telefon. Doszło do zatrzymania i umieszczenia ks. Grzegorza w areszcie w Krośnie" – przekazała w serwisie X.

"Właśnie teraz, gdy czytacie te słowa, specjalny konwój przewozi księdza z aresztu w Krośnie do aresztu w Oleśnicy. Tak, dobrze zrozumieliście: przez całą szerokość Polski, 500km, prawie 6h jazdy. Na czynności. Bo czynności prowadzone są w Oleśnicy i nie dało się przesłuchać księdza na komendzie w miejscu jego zamieszkania. Trzeba było zorganizować konwój. Policja może nie mieć pieniędzy na spinacze do papieru, oszczędza się ksero i przypomina o gaszeniu światła na korytarzach komisariatu, ale konwój przez całą Polskę dla duchownego, który napisał maila do szpitala, jednak udało się zorganizować" – wskazała.

Według relacji Godek, policjant, który rekwirował sprzęt elektroniczny, powiedział do jednego z członków rodziny księdza, że "brat nie jest dziś jedyny, w całej Polsce mamy kilka aresztowań w sprawach związanych z krytyką tej pani od aborcji na dziecku w 9. miesiącu".

Jaki: Czy za takim państwem głosowaliście?

Sytuację skomentował w mediach społecznościowych europoseł PiS Patryk Jaki.

"Macie Polskę 'wolności'. Uśmierciła 9-miesięczne dziecko i jeszcze używają przemocy państwa, aby bronić to zło w czystej postaci. Nie mam zielonego pojęcia co napisali. Jednak czy człowiek, który w wybuchu emocji po informacji o zabiciu dziecka w 9-miesięcznego dziecka powie coś za dużo jest złym człowiekiem? Czy zasługuje na wpad uzbrojonych służb o 6 rano? Czy za takim państwem głosowaliście?" – napisał na portalu X deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Jak podkreślił Jaki, "aborcja dziecka w 9 m-cu ciąży ze względu na przesłankę komfortu psychicznego matki jest bezprawiem". "Nie ma tego w ustawie. Zakazuje tego wprost Konstytucja. To jak wiele innych rozwiązań 'demokracja walcząca' wyinterpretowała sobie 'wytycznymi ministra', bo nie ma większości ani prezydenta, aby prawo zmienić. Więc działają sobie na podstawie przesłanki, że 'aktualnie dysponują aparatem przemocy państwa' i 'tak jest przyzwoicie' a co do prawa 'to nie jest czas na trzymanie się litery prawa'" – czytamy we wpisie polityka.

