PO potwierdza: Trzaskowski jako prezydent weźmie udział w paradzie LGBT

14 czerwca ulicami Warszawy przejdzie kolejna Parada Równości. Tym razem przemarsz odbędzie się pod hasłem "Odpowiedzią jest miłość!".

Dorota Łoboda, rzecznik klubu parlamentarnego KO, ale zarazem członek sztabu wyborczego Trzaskowskiego, pytana o tę paradę potwierdziła zamiary kandydata KO: "Zobaczycie go w czerwcu na Paradzie Równości z całą pewnością, tu się nic nie zmieni".

– Rafał Trzaskowski od wielu lat pokazuje, że tematy równościowe są dla niego ważne. Deklaracja udziału w paradzie może nie jest więc zaskakująca, ale znacząca dla naszej społeczności. Po latach policzków, które dostawaliśmy od rządzących, takie symbole są bardzo ważne – stwierdził Rafał Dembe, prezes Fundacji Wolontariat Równości.

Szokujące doniesienia ws. wydatków Warszawy. "Ponad 40 mln zł na LGBT"

W ostatnich latach Warszawa miała przekazać pośrednio, bądź bezpośrednio ponad 40 mln złotych na organizacje LGBT. Pod koniec stycznia podczas konferencji prasowej Sebastian Kaleta z PiS poinformował, że wspólnie z radnymi miejskimi udało mu się zlokalizować dużo umów i projektów, które miasto stołeczne wspierało w ostatnich latach.

– I to była to kwota nie mniejsza niż 40 milionów, którą otrzymały od miasta stołecznego Warszawy, od Rafała Trzaskowskiego, organizacje wspierające środowiska LGBT, lub wprost te organizacje na projekty, które realizują różne propozycje środowisk LGBT, w tym różne ideologiczne zagadnienia – stwierdził Kaleta.

Ideologia gender w warszawskim muzeum

Rafał Trzaskowski w przeszłości wielokrotnie wyrażał poparcie dla środowisk LGBT. W ostatnich miesiącach głośnym echem odbiła się sprawa książek zawierających treści o tematyce transseksualnej, które trafiły do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W biblioteczce instytucji politycy znaleźli książkę "Gender Queer – Autobiografia". Okazało się, że pozycja zawiera treści i obrazki o charakterze seksualnym i transpłciowym. Autorem książki jest Maia Kobabe.

»"Gender queer" to mega potrzebna rzecz w tym kraju. Do tej pory po polsku po prostu nie było tak przystępnej, nowoczesnej i inkluzywnej pozycji o dorastaniu jako osoba trans we wszystkich, najtrudniejszych nawet aspektach i to takiej od transa dla transa. Brak tu medykalizmu, postrzegania nas tylko i wyłącznie przez pryzmat naszych traum, sensacjonalizacji tego, że istniejemy. Musimy też pochwalić naprawdę super jakości, kompetentne tłumaczenie, niestroniące od form neutralnych i neozaimków. Jesteśmy dumni, że to nasz pierwszy patronat medialny!« – czytamy w opisie książki.

