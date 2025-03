Mentzen uderza w Trzaskowskiego. "Udaje kogoś kim nie jest"

W nowym wpisie na X kandydat Konfederacji na prezydenta powrócił do propozycji, jaką złożył Rafałowi Trzaskowskiemu, mianowicie zmierzenia się w debacie politycznej jeden na jednego.

"Trzaskowski to tchórz. Rozmawia tylko z zaprzyjaźnionymi dziennikarzami, unika debat, organizuje zamknięte spotkania dla działaczy z ustawionymi pytaniami" – rozpoczął swój post Mentzen.

"Boi się debaty nawet na swoim terenie w TVN, prowadzonej przez jego dziennikarzy, takich jak Olejnik czy Kraśko" – dodał, nawiązując do swojej propozycji, aby to przychylna włodarzowi stolicy stacja zorganizowała debatę.

Mentzen: Udaje kogoś, kim nie jest. Marketingowa wydmuszka

Poseł Konfederacji zwrócił uwagę na zmienność narracyjną Trzaskowskiego na potrzeby kampanii wyborczej. "Boi się też mówienia o swoich poglądach. Możecie się ze mną w niektórych sprawach nie zgadzać, ale nie ukrywam tego co myślę, mówię o tym wprost. Trzaskowski na czas kampanii udaje kogoś kim nie jest. A jest zwyczajnym lewakiem. Chodzi na parady transseksualistów, finansuje ekoterrorystów, wprowadza działaczy LGBT do szkół" – napisał Mentzen.

Jego zdaniem, polityk, który pretenduje na tak wysoki urząd powinien być gotowy do obrony swoich poglądów, w tym przed konkurencją.

"Prezydent nie powinien być tchórzem. Powinien mieć odwagę mówienia o swoich poglądach, powinien być w stanie ich bronić" – czytamy dalej. "Trzaskowski to tchórz, marketingowa wydmuszka, wskazany przez Tuska, dlatego, że ładnie się uśmiecha. Polska potrzebuje prezydenta, a nie bojącego się debaty modela! To kampania prezydencka a nie Top Model!" – podsumowuje Mentzen.

Trzaskowski wyzwany na debatę jeden na jeden

Przypomnijmy, że w środę trakcie wywiadu dla Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero Mentzen zaproponował stacji TVN, by zorganizowała debatę w formule jeden na jeden z Rafałem Trzaskowskim. – Moja propozycja dla dziennikarzy, pracowników, mediaworkerów TVN-u. [...] Możecie wybrać sobie dowolną parę prowadzącą. To może być Piotr Kraśko, to może być Monika Olejnik – nie mam tutaj żadnych oporów. Zaproście Trzaskowskiego, zróbcie mu debatę jeden na jeden u siebie – zaznaczył.

Gotowość organizacji takiej konfrontacji zgłosił następnego dnia Polsat News. Mentzen od razu się zgodził, zaznaczając, że nie wie, czy Trzaskowski nie stchórzy. W reakcji rękawicę kandydatowi Koalicji Obywatelskiej rzucił też kandydat PiS Karol Nawrocki.

O ustosunkowanie się do tych propozycji zapytała Trzaskowskiego dziennikarka Polsat News Ewelina Dernoga. Prezydent Warszawy nie udzielił konkretnej odpowiedzi na pytanie, czy zmierzy się z Mentzenem w debacie jeden na jeden w Polsat News. Nie padła też jasna odpowiedź na pytanie o rozmowę z Nawrockim. Kandydat KO powiedział ogólnie, że w toku kampanii debaty się odbędą, a sztaby poszczególnych kandydatów nad tym pracują.

