Mentzen: Oni chcą, żebyśmy zamknęli elektrownie, huty, kopalnie, zniszczyli przemysł i rolnictwo

W toku kampanii prezydenckiej Sławomir Mentzen odwiedzi wszystkie powiaty w Polsce. W trakcie wystąpienia we Wschowie kandydat Konfederacji mówił m.in. o konieczności odrzucenia przez Polskę unijnej tzw. polityki klimatycznej, zakładającej, że do 2050 roku UE będzie pierwszym na świecie obszarem "neutralnym klimatycznie". Na obecnym etapie Bruksela stara się podporządkować swojemu celowi europejską gospodarkę.

Mentzen: Zielony Ład to 250 tysięcy zł. na jednego Polaka. Trzeba to odrzucić

Mentzen przypomniał, że prąd jest tak drogi przez Zielony Ład. – Trzeba to w całości jak najszybciej odrzucić – podkreślił, przypominając, że z przedsięwzięciem pożegnały się już Stany Zjednoczone, Chiny i Indie budują na potęgę elektrownie węglowe, a Afryka nigdy się Zielonym Ładem nie przejmowała.

– Przez Zielony Ład mamy same problemy. Oni chcą, żebyśmy wydali na Zielony Ład kilka bilionów złotych – to wychodzi po 250 tysięcy zł. na każdego Polaka. Jak rodzina jest czteroosobowa to milion. Zdajmy sobie sprawę, jakie to są olbrzymie pieniądze – powiedział poseł.

Mentzen powołuje się na wyliczenia francuskiego think-tanku Instytut Rousseau, o których wielokrotnie pisaliśmy na DoRzeczy.

– To ma iść m.in. na remonty klimatyczne – przypomniał poseł, nawiązując do unijnej dyrektywy EPBD. – Tak jak teraz lodówki mają normy energetyczne, tak domy i bloki też będą miały. Jak czyjeś mieszkanie, dom nie spełnia tych norm, to będą przymusowe remonty na koszt właściciela. Trzeba będzie wymienić drzwi, okna, dachy, źródła ciepła. Chcą, żebyśmy zamknęli elektrownie, huty, kopalnie, zniszczyli przemysł, rolnictwo. I po co mamy wydać po 250 tys. zł. od osoby? Żeby za 20 lat było 1 stopień chłodniej – mówił Mentzen.

Frekwencja na wiecach dopisuje

W socjal mediach Konfederacji i Mentzena można zobaczyć zdjęcia świadczące o tym, że wiece Mentzena cieszą się bardzo wysoką frekwencją, biorąc pod uwagę fakt, że spotkania odbywają się na razie w mniejszych miejscowościach. Zwykle jest ich kilka dziennie. Przykładowo 8 marca było ich aż 7.

Mentzen z zawodu jest doradcą podatkowym, właścicielem kancelarii doradztwa prawno-podatkowego. Nie pobiera poselskiej pensji. Ma doktorat z ekonomii. Od października 2022 r. jest prezesem partii Nowa Nadzieja.

Na ten moment prezes Nowej Nadziei zajmuje w sondażach trzecie miejsce. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga – 1 czerwca. Dystans do drugiego według notowań Karola Nawrockiego zmniejsza się w szybkim tempie.

Program kandydata Konfederacji

Kandydat Konfederacji zapewnił, że jako prezydent nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki. Przekonuje, że unijny pakt migracyjny zakładający m.in. relokację nielegalnych imigrantów z Afryki i Azji w Europie Wschodniej, musi zostać odrzucony.

Mentzen zapewnia, że jeśli zostanie prezydentem, nie pozwoli na to, żeby Polska została wciągnięta do wojny. Obiecuje, że Niemcy czy Ukraińcy, jeżeli będą chcieli być w Polsce, będą musieli dopasować się do polskiej kultury, tradycji i zwyczajów, a także wrażliwości do polskiego języka.

22 lutego w Bełchatowie odbyła się konwencja prezydencka Mentzena. Jego program jest dostępny na stronie mentzen2025.pl.

Czytaj też:

Zielone szaleństwo