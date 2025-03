Zielone szaleństwo

Rozpędzone programy „redukowania emisji” to miliardy napędzane do kieszeni konkretnych lobby, przede wszystkim do świata korporacyjnego. A ten świat od dziesięcioleci kieruje się wyłącznie jednym imperatywem: maksymalizowaniem zysku w krótkim czasie, bez oglądania się na koszty późniejsze.

Ktokolwiek miał nadzieję, że Komisja Europejska przyjmie do wiadomości fakty oraz płynące z nich zdroworozsądkowe wnioski i zacznie się wycofywać z duszenia własnej gospodarki i obywateli haraczami Zielonego Ładu, niech się z tą nadzieją pożegna.