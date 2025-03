Wpadka Kaczyńskiego. "Prorządowe media zapiały z zachwytu"

Podczas wystąpienia w Tomaszowie Lubelskim Jarosław Kaczyński mówił o stanie demokracji w Polsce. Polityk przejęzyczył się, i pomylił nazwiska kandydatów KO i PiS.

– Nie usłyszeliśmy od pana Nawrockiego ani jednego słowa, które wskazywałoby, że jakoś się od tych wszystkich praktyk odcina – mówił prezes PiS na spotkaniu wyborczym w Tomaszowie Lubelskim.

Kaczyński: Prorządowe media zapiały z zachwytu

Wpadka Kaczyńskiego została natychmiast wyłapana przez media lewicowo-liberalne, które znane są z wspierania Platformy Obywatelskiej. Prezes PiS zamieścił komentarz w tej sprawie w mediach społecznościowych.

"Niektóre prorządowe media zapiały z zachwytu w związku z moim wczorajszym przejęzyczeniem. Zdecydowanie bardziej warty uwagi jest wątek dotyczący lalusia…" – napisał Kaczyński na platformie X.

Polityk odniósł się w ten sposób do swych słów na temat Rafała Trzaskowskiego, którego określił "lalusiem". – Mamy wybór między człowiekiem, o którym można bez żadnego przeświadczenia, że dokonuje się jakiegoś nadużycia, powiedzieć laluś z cieplarnianych warunków, który zawsze w życiu miał dobrze, który zawsze był jakoś tam niesiony, niekoniecznie własnym wysiłkiem, tylko często także wysiłkiem innych, bo po prostu tak się urodził – mówił Kaczyński. – Z drugiej strony mamy kogoś, kto jest młodszy, wyraźnie młodszy, ale musiał sobie swoją drogę, która doprowadziła go do stanowiska bardzo ważnego i zaszczytnego, szczególnie zaszczytnego wśród historyków [...], czyli do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – kontynuował.

Marsz z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego

Już 12 kwietnia w Warszawie odbędzie się marsz z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego.

Organizatorem wydarzenia zaplanowanego na 12 kwietnia jest Komitet Inicjatywy Społecznych Obchodów na czele z prof. Andrzejem Nowakiem, byłym marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem oraz eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości Patrykiem Jakim.

Europoseł poinformował o nowej inicjatywie już na początku marca. "Marsz 12 kwietnia 2025 rozpocznie się próbą bicia rekordu Polski par tańczących Poloneza. Niech cała Europa zobaczy ten piękny obrazek na 1000-lecie Królestwa Polskiego. Polonez jest symbolem długości, siły, atrakcyjności i znaczenia polskiej kultury na świecie" – przekazał deputowany do PE na platformie X.

