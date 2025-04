Trzaskowski: Będziemy po partnersku tłumaczyć to Amerykanom

W piątek kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał się z mieszkańcami Końskich. Rafał Trzaskowski mówił m.in. o decyzji prezydenta USA dotyczącej nałożenia ceł. Przy okazji zaatakował również swojego głównego rywala Karola Nawrockiego.

– Donald Trump proponuje wprowadzenie ceł na wszystkie państwa. Powiem wam, że oczywiście to jest błędna decyzja, dlatego że na tym wszyscy stracą – stwierdził.

Trzaskowski nawiązał także do wypowiedzi Nawrockiego, która padły podczas spotkania z członkami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham). Prezes IPN stwierdził, że rozumie decyzję Donalda Trumpa o nałożeniu ceł, po czym dodał, że wpłyną one negatywnie na Polskę i Unię Europejską. Część mediów zmanipulowała wypowiedź Nawrockiego, przytaczając jedynie jej pierwszą część.

– Ja widziałem, jak pan Nawrocki się z tego cieszył i mówił, że to w ogóle świetny pomysł, że Amerykanie wprowadzają cła. No naprawdę, to już jest któryś raz, kiedy wolałbym, żeby pan Nawrocki nie uważał nic, dlatego że opowiadanie tego typu bzdur szkodzi naszemu interesowi narodowemu – powiedział prezydent Warszawy.

Trzaskowski chwali Trumpa

Dalej Trzaskowski chwalił Donalda Trumpa za to, jak "z pasją mówił o obronie amerykańskich interesów, o obronie każdego miejsca pracy w USA". Dodał, że polski rząd będzie "po partnersku" tłumaczył Amerykanom, że "musimy naprawdę być razem, jeżeli chcemy wygrywać z tymi wszystkimi, którzy źle nam życzą".

– Tego rzeczywiście wszyscy musimy się uczyć od najlepszych. Jak patrzył wszystkim głęboko w oczy i mówił: zależy mi na pana pracy, zależy mi na pani pracy, zależy mi na miejscach pracy was wszystkich. […] Tak dokładnie dzisiaj powinien mówić ktoś, kto kandyduje na najwyższe stanowisko w Polsce: zapewnię pani bezpieczeństwo, zapewnię panu bezpieczeństwo, zapewnię wam wszystkim bezpieczeństwo – powiedział.

