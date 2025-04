Bp Osial: Nie jest prawdą, że Kościół planuje wyjść ze szkoły

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial odniósł się do plotek o tym, że katecheza miałaby powrócić do parafii. "Katecheza parafialna, o której mówi Dyrektorium Katechetyczne, to nie jest ta, którą mieliśmy w czasach PRL-u" – zaznaczył bp Osial.

Bp Osial: Katecheza parafialna nie mam nic wspólnego z katechezą z PRL

Hierarcha przypomniał, że katecheza parafialna cały czas jest obecna w Kościele i nie ma nic wspólnego z katechezą w czasach PRL. Zaznaczył, że niektóre tytuły prasowe przekazują błędne i nieprawdziwe informacje, co powoduje nieporozumienie i chaos.

"W PRL-u mieliśmy katechezę w parafii na wzór szkolny, gdzie poszczególne klasy przychodziły na zajęcia do salek parafialnych i odbywały się tam lekcje na wzór tych w szkole, były dzienniki, sprawdzano obecność dzieci itd. Natomiast po wprowadzeniu lekcji religii do szkół, katecheza parafialna przybrała inny kształt i dotyczy formacji wiary oraz całej przestrzeni wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jest to w dużej mierze katecheza, która przygotowuje do sakramentów: dzieci do pierwszej komunii św., młodzież do bierzmowania, młodych do małżeństwa, czy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka, wprowadzając w osobistą, głęboką więź z Bogiem" – wyjaśnił duchowny.

Odnowa katechezy parafialnej

"Kościół nie rezygnuje z lekcji religii w szkole" – podkreślił bp Wojciech Osial. Dodał, że nie jest również prawdą, że katecheza parafialna zostanie wprowadzona od 2026 roku, ponieważ ona cały czas funkcjonuje. "Jeśli już mówimy o wrześniu 2026 r., to mamy na myśli pewną jej odnowę, której wytyczne będą brały pod uwagę zmiany cywilizacyjne" – zaznaczył biskup łowicki.

"Upłynęły już 24 lata i Episkopat Polski uznał, że potrzebne jest nowe spojrzenie na całą formację religijną w Kościele katolickim. Zdecydował się więc o podjęciu prac nad nowym dokumentem. Określi on na nowo całe dzieło katechezy, zarówno katechezę parafialną, jak i lekcje religii w szkole" – przyznał przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Czytaj też:

Nowy model katechezy parafialnej. Biskupi powołali zespół roboczyCzytaj też:

Zakaz spowiedzi dzieci. Sejmowa komisja zdecydowała