Izrael zakłóca Wielkanoc. Tak potraktowano nuncjusza papieskiego

Do zdarzenia doszło we Wschodniej Jerozolimie w Wielką Sobotę. Jak podaje palestyńska agencja prasowa WAFA, izraelscy policjanci ustawili posterunki kontrolne na drogach wiodących do kościoła na Starym Mieście. Podróżnym sprawdzano dowody osobiste, odmawiając jednocześnie wstępu wielu wiernym.

Użytkownicy mediów społecznościowych skarżą się na działania izraelskich mundurowych, pisząc wprost o prowokacji policji. "Jeden z mundurowych nadepnął na Kamień Namaszczenia w świątyni, na którym miano przygotowywać ciało Jezusa do pochówku. Kiedy jeden z wiernych zwrócił mu uwagę, drugi policjant siłą usunął go z Bazyliki" – podaje portal Kresy.pl.

Surowe ograniczenia w Jerozolimie

Jednocześnie Izrael radykalnie ograniczył swobodę ruchu w Jerozolimie. Jak informuje serwis, każdy Palestyńczyk na Zachodnim Brzegu mieszkający poza miastem musi uzyskać zezwolenie wojskowe, żeby do niego wejść. Trudno jednak uzyskać pozwolenie na wejście, a izraelskie władze wydają je w ograniczonych ilościach. Od 7 października 2023 r., czyli wybuchu wojna z Hamasem, uzyskanie ich stało się prawie niemożliwe.

"W te Święta Wielkanocne rząd izraelski ogłosił, że wydał 6 tys. pozwoleń, chociaż na Zachodnim Brzegu poza Wschodnią Jerozolimą mieszka 50 tys. chrześcijan – głównie katolików lub prawosławnych. Opozycyjne izraelskie media informują jednak, że w rzeczywistości wydano ich zaledwie 4 tys. i często tylko kilku członkom każdej rodziny, która złożyła wniosek" – podaje serwis Kresy.pl.

Wyczerpująca podróż pielgrzymów

Zezwolenia są ważne tylko przez tydzień i nie pozwalają palestyńskim pielgrzymom na nocleg w Jerozolimie, co oznacza, że muszą odbywać wyczerpującą podróż powrotną na Zachodni Brzeg autobusem lub taksówką, przekraczając wiele punktów kontrolnych armii izraelskiej, co ogranicza udział w uroczystościach.

Nieliczni, którym udało się dotrzeć do Starego Miasta, spotykali się w ostatnich latach ze zwiększoną brutalnością policji. W kwietniu 2023 r. palestyńscy chrześcijańscy wierni i zagranicznymi pielgrzymi zostali pobici przez izraelskich funkcjonariuszy, gdy próbowali dotrzeć do Bazyliki Grobu Pańskiego.

Choć ograniczenia te uzasadnia się względami bezpieczeństwa, wielu chrześcijan uważa je za kolejny sposób, w jaki państwo Izrael narzuca swoją dominację.

