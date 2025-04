Francja uzna Palestynę? Macron apeluje o odsunięcie Hamasu

W poniedziałkowej rozmowie telefonicznej z prezydentem Mahmudem Abbasem prezydent Francji podkreślił, że konieczne jest stworzenie "wiarygodnego rządu" i "odsunięcie Hamasu na boczny tor".

Macron: Francja jest zmobilizowana

"Francja jest w pełni zmobilizowana, aby uzyskać uwolnienie wszystkich zakładników [wziętych przez Hamas], powrót trwałego zawieszenia broni i natychmiastowy dostęp pomocy humanitarnej do Gazy" – napisał francuski prezydent na platformie X po rozmowie z liderem Autonomii Palestyńskiej.

Jak relacjonuje portal The New Arab, Macron zaznaczył, że stworzenie nowych ram politycznych w Palestynie, obejmujących rozbrojenie Hamasu i reformę władz palestyńskich, jest niezbędne do osiągnięcia trwałego rozwiązania w formie dwóch państw. Zapowiedział również, że Francja może oficjalnie uznać państwo palestyńskie podczas czerwcowej konferencji ONZ w Nowym Jorku – co byłoby ruchem bezprecedensowym, budzącym sprzeciw Izraela.

Z kolei palestyńska agencja WAFA poinformowała, że obaj przywódcy zgodzili się co do pilnej potrzeby zawieszenia broni, intensyfikacji dostaw pomocy humanitarnej i stanowczego sprzeciwu wobec przymusowego wysiedlania Palestyńczyków.

Francja popiera plan państw arabskich

Francja opowiedziała się również za planem przedstawionym przez państwa arabskie, wspieranym przez Ligę Arabską, zakładającym odbudowę Gazy bez zmiany jej demograficznego charakteru. To odpowiedź na kontrowersyjne sugestie niektórych środowisk politycznych w USA dotyczące ewentualnego przymusowego wysiedlenia mieszkańców enklawy. Jordania, ze swojej strony, zaproponowała, by Gaza została oczyszczona jedynie z członków Hamasu.

Hamas sprawuje władzę w Strefie Gazy od 2007 roku, kiedy to po wygranych wyborach parlamentarnych i sporze z Fatahem przejął kontrolę nad terytorium, wypierając przedstawicieli Autonomii Palestyńskiej. Konflikt wewnętrzny, wsparcie Fatahu przez Izrael i Stany Zjednoczone oraz późniejsza blokada Gazy przez Izrael doprowadziły do trwałego podziału palestyńskiej sceny politycznej.

