"Francuzi robią to bardzo dyskretnie, po cichu". Tajemnicze słowa Ławrowa

Kwestię stosunków rosyjsko-francuskich Ławrow poruszył podczas ceremonii wręczenia Orderu Przyjaźni Emmanuelowi Quidetowi, prezesowi Francusko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

– Czasami nasi francuscy koledzy wysyłają nam sygnały, że chcą znaleźć sposób na rozwiązanie powstałych problemów, ale ledwo je szepczą – stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji.

Skrytykował to, co opisał jako "fałszywe i prymitywne wyjaśnienie" konfliktu na Ukrainie promowane we francuskim społeczeństwie. – Dziś rano przeglądając "Kommiersanta" natrafiłem na wywiad z ambasadorem Francji w Rosji Nicolasem de Riviere, którego znam od wielu lat. Przybył tutaj po pełnieniu funkcji stałego przedstawiciela Francji przy ONZ – powiedział Ławrow.

Jak dodał, z wypowiedzi ambasadora wynika, że wszystkie problemy we wzajemnych relacjach to efekt "ataku Rosji na Francję".

"Zamach stanu". Ławrow o protestach na Majdanie i roli Francji

– Nie wspomina ani słowem o ostrzeżeniach, jakie prezydent Władimir Putin i inni wysocy rangą urzędnicy wydawali Zachodowi przez dekadę – ostrzeżenia przed ekspansją NATO na wschód i wspieraniem jawnie nazistowskiego reżimu na Ukrainie po zamachu stanu – argumentował Ławrow.

Według niego "zamach stanu" to protesty na Majdanie, które wybuchy w Kijowie w 2013 r., po tym jak ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

– Francja odegrała jedną z głównych ról w kierowaniu narodem ukraińskim ku katastrofie – powiedział Ławrow. – To właśnie ten kraj w lutym 2014 r. był gwarantem początkowych porozumień – dodał.

– Przywódcy zamachu stanu, deklarując, że tworzą "zwycięski rząd" na Ukrainie, ogłosili, że zniesienie języka rosyjskiego będzie ich głównym priorytetem. A demokratyczne przywództwo w Paryżu milczało – argumentował szef MSZ Rosji.

