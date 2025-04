Cejrowski: Po odejściu Trudeau globaliści szukają liderów. Lisicki: W Kanadzie znaleźli

Mark Carney, który w przeszłości stał na czele dwóch banków centralnych (był gubernatorem Banku Kanady i Banku Anglii) został następcą Justina Trudeau na stanowisku szefa rządzącej Kanadą Partii Liberalnej. Pod koniec marca Carney zwrócił się do gubernator generalnej Mary Simon o rozwiązanie parlamentu i zarządzenie przedterminowych wyborów. Po rozmowie z gubernator generalną ogłosił, że wybory odbędą się 28 kwietnia.

Carney zaznaczył, że w obecnej sytuacji, największego kryzysu „w naszym życiu”, zwraca się do Kanadyjczyków „o silny mandat”. Carney obiecał zwiększenie skuteczności działania rządu, duże programy inwestycyjne, rozwój energetyki zielonej i tradycyjnej, budownictwo mieszkaniowe, wsparcie dla potrzebujących pomocy, wzmocnienie partnerstw gospodarczych z Francją i Wielką Brytanią oraz z Unią Europejską. Swoich największych konkurentów, Partię Konserwatywną i jej lidera Pierre Poilievre'a, Carney porównał do amerykańskiej Partii Republikańskiej i metod działania Trumpa oraz Elona Muska.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał swoją premierę w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali m.in. o przyszłym premierze Kanady. – Jak człowiek zaczyna dokładnie obserwować, to dostrzega nieprawdopodobną różnicę między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Wygląda na to, że Kanada wykreowała swojego Joe Bidena, czyli Marka Carney'a, a to przecież ideologicznie drugi Biden. To katolik popierający aborcję, człowiek, który ogłasza operacje transgenderowe, a w ogóle chciałby być antyTrumpem – wskazywał Paweł Lisicki.

– Kandydat powinien swoje pomysły. Mogę być czemuś przeciwny, ale muszę mieć swoje własne pomysły. Kanada to nie jest kraj o wysokim IQ, a przynajmniej tak uważają Amerykanie. Zawsze uważano, że to zapyziała i głupia prowincja, której lepiej by było w USA, ale tak się nie stało. Tak po ludzku to nie chcą tych głupków z Ottawy – tłumaczył Cejrowski. – Moje wrażenie jest takie, że Kanada to UE wcielona na kontynent amerykański – dodawał Lisicki.