Wielki marsz w Warszawie. "Próba bicia rekordu Polski"

12 kwietnia w Warszawie odbędzie się wielki marsz okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego. Organizatorem wydarzenia jest Komitet Inicjatywy Społecznych Obchodów na czele z prof. Andrzejem Nowakiem, Markiem Jurkiem oraz eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości Patrykiem Jakim.

"Niech cała Europa zobaczy ten piękny obrazek"

Patryk Jaki poinformował o nowej inicjatywie. "Marsz 12 kwietnia 2025 rozpocznie się próbą bicia rekordu Polski par tańczących Poloneza. Niech cała Europa zobaczy ten piękny obrazek na 1000-lecie Królestwa Polskiego. Polonez jest symbolem długości, siły, atrakcyjności i znaczenia polskiej kultury na świecie" – przekazał europoseł PiS w środę na platformie X.

"Weź żonę/męża czy partnerkę/partnera i bądź częścią tego historycznego wydarzenia!" – zachęcił jeden z organizatorów wydarzenia.

Obchody 1000-lecia Królestwa Polskiego

Trwa zbiórka na organizację obchodów 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na: wielki marsz w centrum Warszawy 12 kwietnia, konferencję naukową, wystawy w całej Polsce, materiały promujące wydarzenie, inscenizacje historyczne, w tym Hołdu Pruskiego. Wystartowała też strona internetowa 1000latpolski.pl, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

"W tym roku, nasze państwo, my wszyscy przyznający się do Polski, obchodzimy wyjątkowe rocznice: 1000-lecia Królestwa Polskiego oraz 500 lat od Hołdu Pruskiego. Pomimo pedagogiki wstydu w 3RP wspieranej, przez niestety cały czas obecne w Polsce zewnętrzne wpływy – fakty są nieubłagane. Niewiele państw na świecie może się pochwalić tak długą i wspaniałą historią. Polska w czasie 1000 lat stworzyła największą na starym kontynencie unię państw, broniących praw obywatelskich i wolności. Wolności politycznych i religijnych. Przez dekady charakteryzowała się najlepszą sztuką wojenną. Rzeczpospolita wielokrotnie skutecznie broniła Europy przez totalitarnymi zapędami; gdyby nie Grunwald, Chocim, Wiedeń czy Bitwa Warszawska i Solidarność historia Europy mogłaby potoczyć się inaczej. Znacznie gorzej. To Polska stworzyła pierwszą Konstytucję w Europie. Wychowała mistrzów kultury, nauki i sztuki. Polska, jako jedyna na świecie może pochwalić się zarówno Hołdem Pruskim i Hołdem Ruskim, będącymi wyrazami jej siły w momentach, w których jej obywatele swoją wysoką świadomością dorobku kulturowego i znaczenia Rzeczpospolitej przecierali jej drogi współtworząc najwspanialsze miejsce na ziemi. Miejsce, z którego powinniśmy być dumni i za które powinniśmy być wdzięczni" – czytamy.

18 kwietnia 1025 r. nastąpiła koronacja pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego, a 10 kwietnia 1525 r. – Hołd Pruski.

