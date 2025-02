Obchody 1000-lecia Królestwa Polskiego. Ruszyła zbiórka

Zbiórka została zorganizowana na pokrycie kosztów szeregu wydarzeń przypominających o historii naszego kraju. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na: Wielki Marsz w centrum Warszawy 12 kwietnia, konferencje naukową poświęconą tej sprawie, wystawy w całej Polsce, materiały promujące wydarzenie, inscenizację historyczne, w tym Hołdu Pruskiego. Jednocześnie wystartowała też strona internetowa 1000latpolski.pl, gdzie znajdują się wszystkie informacje.

Wystartował Komitet Społeczny 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego

We wtorek w konferencji powołującej Komitet Społeczny 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego wzięli udział: prof. Andrzej Nowak, marszałek Marek Jurek i europoseł Patryk Jaki, którzy mówili o celach przedsięwzięcia. Chodzi m.in. o przeciwstawienie się pedagogice wstydu i przypomnienie Polakom kim są.

Jaki przypomniał, że Unia Europejska ma ponad 30 lat, a Polska ponad 1000. – To historia wyjątkowych w skali światowej i europejskiej wolności politycznych, obywatelskich, religijnych. Przez dekady najlepszej sztuczki wojennej – powiedział.

Prof. Nowak: Komitet otwarty dla wszystkich

Prof. Nowak podkreślił, że wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Wymienił miejsca związane z polską państwowością i ideą niepodległości: Wielkopolskę, Wawel czy Zamek Królewski w Warszawie. Historyk zaznaczył, że nie ma sprzeczności między polskością a nowoczesnością. Przypomniał o Konstytucji 3 maja 1791 roku i historii monarchicznej – Polska miała aż 27 królów.

Profesor powiedział, że patriotyzm polega na budowaniu silnej gospodarczo Polski z myślą o niepodległości. – Po to jest to święto, po to jest to przypomnieniu tej prostej prawdy – powiedział.

Marek Jurek zwrócił uwagę na konieczność zachowania przez Polskę suwerenności. – Suwerenna władza, która reprezentuje suwerenne państwo to nie są jakieś przejściowe formy życia, które można scedować na rzecz takiej, czy innej organizacji międzynarodowej. Polacy zawsze będą potrzebować państwa polskiego – podkreślił.

Czytaj też:

Obchody 1000-lecia Królestwa Polskiego. Rusza społeczny komitet