Incydent na wiecu Nawrockiego. Interweniowała policja

Karol Nawrocki napisał kilka lat temu pod pseudonimem "Tadeusz Batyr" książkę "Spowiedź Nikosia zza grobu" o trójmiejskim gangsterze Nikodemie Skotarczaku. Sprawa wywołała szeroką dyskusję towarzyszącą kampanii wyborczej. Właśnie do tego faktu nawiązał mężczyzna, który pojawił się na niedzielnym wiecu.

Baner o "Batyrze" za plecami Nawrockiego

Gdy głos zabierał Nawrocki, zgromadzeni mogli zobaczyć za nim napis: "Ps. Batyr kandydat wszystkich bandytów".

Niebawem mężczyzna, który trzymał baner, został otoczony przez innych uczestników wydarzenia. Jak podaje portal Interia.pl, ostatecznie pojawili się przy nim również strażnicy miejscy i policjanci, którzy podjęli interwencję.

Gdy mężczyzna opuszczał zgromadzenie w towarzystwie funkcjonariuszy, zgromadzeni wznosili okrzyki: "prowokacja" i "jesteśmy z tobą".

Nawrocki: Prowokacje były, są i będą

Do sytuacji odniósł się kandydat na prezydenta. – Prowokacje na tej drodze do pałacu były, są, jak widać i będą, drodzy państwo. Musimy przygotować się na długą naszą wspólną drogę, bo i instytucje państwa polskiego i prowokatorzy są wykorzystywani do tego, aby zdestabilizować nasz prosty, jasny, zdeterminowany marsz do Polski normalnej, bezpiecznej i Polski dobrobytu – mówił kandydat w wyborach na prezydenta Polski – powiedział Karol Nawrocki.

Prezes IPN nawiązał do treści, jaka znalazła się na banerze. Jak podkreślił, "w polskiej kulturze, literaturze wielu doskonałych twórców, artystów, także poetów korzystało z pseudonimów literackich".

– Ja też z takiego pseudonimu skorzystałem, jako naukowy pracownik IPN, aby opisać, jako pierwszy historyk w państwie polskim, transformację środowisk kryminalnych po roku 1989 w gospodarkę III RP. Miałem odwagę, żeby podjąć ten temat, mimo że nikt do tej pory tego tematu nie podjął – zaznaczył Nawrocki.

