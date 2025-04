Rosja i Iran zawarły ważną umowę gospodarczą

W piątek w Moskwie minister ds. ropy naftowej Iranu Mohsen Paknedżad i minister energetyki Rosji Siergiej Cywilew podpisali umowę na dostawy gazu.

Jak przekazała strona irańska, kontrakt obejmuje dostawę 55 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Rosyjski minister potwierdził, że w 2025 r. Ceny nie podano do wiadomości publicznej.

Umowa gazowa

Media zwróciły uwagę, że 55 mld m3 gazu ziemnego rocznie to wolumen porównywalny do mocy przesyłowych wyłączonego obecnie z użytku gazociągu Nord Stream 1 prowadzącego z Federacji Rosyjskiej do Niemiec.

Co ciekawe, Iran ma drugie pod względem wielkości rezerwy gazu na świecie, po Rosji, ale importuje to paliwo w związku z zapaścią swojego przemysłu wydobywczego spowodowanego w dużej mierze zachodnimi sankcjami.

Irańskie media przekazały, że Rosja zobowiązała się kredytowania budowy nowej elektrowni atomowej w Iranie. Moskwa pomogła zbudować pierwszą i jak dotąd jedyną irańską elektrownię jądrową w Buszehrze.

W kwietniu rosyjski parlament ratyfikował umowę o partnerstwie strategicznym Rosji z Iranem. Czas obowiązywania traktatu określono na 20 lat, przekazała agencja Reutera. Porozumienie zakłada m.in. ścisłą współpracę w dziedzinie wojskowości i bezpieczeństwa.

Moskwa i Teheran zawarły traktat o kompleksowym partnerstwie strategicznym Rosja-Iran w styczniu. Porozumienie podpisali prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Iranu Masud Pezeshkian.

Strategiczne partnerstwo Rosja-Iran. Co zawiera porozumienie?

W dokumencie nie znalazł się zapis o wzajemnej obronie. W traktacie jest natomiast klauzula zakazująca obu stronom wspierania agresorów przeciwko sobie oraz zezwalania na wykorzystanie ich terytorium do ataku na drugą stronę.

Zgodnie z umową Iran i Rosja będą też konsultować swoje stanowiska i współpracować w zakresie reagowania na zagrożenia o charakterze militarnym bądź dla bezpieczeństwa którejkolwiek ze stron. Oba kraje mają też organizować wspólne ćwiczenia wojskowe, zarówno na terytoriach sygnatariuszy umowy, jak i poza nimi.

Porozumienie zostało zawarte w zakresie rozszerzenia handlu i współpracy m.in. w dziedzinach obronności, transportu, cyberbezpieczeństwa, logistyki, środowiska, walki z terroryzmem i przestępczością czy pomocy humanitarnej.

Iran i Rosja już obecnie są dla siebie największymi dostawcami broni, w tym zaawansowanych technologii wojskowych. Dostarczane przez Iran drony – tanie, lecz wydajne – stanowią istotny czynnik w wojnie Kremla przeciwko Kijowowi.

Zdaniem ISW dwustronna umowa może poskutkować utworzeniem rosyjskich centrów tankowania samolotów w Iranie. Ponadto, dzięki pomocy Teheranu, Rosjanie mogą rozwinąć własną produkcję bezzałogowców. W ocenie analityków, Rosja może chcieć ustanowić trwalszą obecność wojskową w Iranie w dłuższej perspektywie, ale Teheran niekoniecznie będzie tym zainteresowany ze względu na możliwość dalszych sankcji Zachodu.

Korytarz transportowy

Zarówno Rosja, jak i Iran szukają rozmaitych sposobów na złagodzenie skutków zachodnich sankcji. Handel między Iranem a Rosją oraz kilkoma innymi państwami regionu ma ułatwić utworzenie brakującego kolejowego odcinka Międzynarodowego Korytarza Transportowego Północ-Południe (INSTC) łączącego Europę z Południową Azją.

Oba kraje chcą zmniejszyć zależność od rynków zachodnich poprzez zabezpieczenie dla siebie dostępu do rynków azjatyckich – w tym szczególnie indyjskiego. Istotną rolę ma w tym odegrać strategiczne położenie Iranu pomiędzy Europą a Azją Środkową oraz Chinami a Indiami.

