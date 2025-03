Lepiej pilnować tego terminu. Kara to nawet 5 tys. złotych

Dowód osobisty to najważniejszy i podstawowy dokument, jaki ma każdy dorosły Polak. Bez niego niemożliwe jest załatwienie szeregu spraw, od tych najprostszych, po najbardziej skomplikowane i ważne. Każdy dokument ma datę ważności. Obowiązkiem obywatela jest jej pilnowanie i wymiana dowodu, kiedy straci on ważność. Warto pamiętać, że brak ważnego dokumentu to proszenie się o kłopoty. Wysokość grzywny w takim przypadku to nawet 5 tys. złotych.

Wniosek o wydanie dowodu można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub za pośrednictwem internetu. Co ważne, nie trzeba składać wizyty w urzędzie w miejscu zameldowania, tylko udać się do dowolnego z nich. Standardowo na wydanie nowego dokumentu czeka się do 30 dni. Warto jednak pamiętać, że w przypadku, gdy liczba złożonych wniosków będzie znacznie większa niż zazwyczaj, czas ten może się wydłużyć. Dobrze jest zatem złożyć podanie odpowiednio wcześniej, aby nie pozostać z nieważnym dowodem osobistym. Wydanie nowego dowodu jest bezpłatne. Nie obowiązują żadne opłaty – ani za złożenie wniosku, ani za odbiór dokumentu.

Wymiana prawa jazdy

Wymiana dowodu osobistego to niejedyny obowiązek związany z dokumentami, jaki wkrótce będzie ciążył na Polakach. Niedługo ok. 15 milionów kierowców w Polsce czeka konieczność wymiany prawa jazdy. Chodzi o dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi wydane bezterminowo. Zgodnie z nowymi przepisami, prawo jazdy jest wydawane na okres 15 lat dla kategorii B, B1, B+E, A, A1, A2, AM, T oraz na okres 5 lat dla kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E.

Na wymianę dokumentu będziemy mieli czas od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r. Kierowcy nie będą musieli ponownie zdawać egzaminów, ani dostarczać zaświadczenia lekarskiego. Konieczne jednak będzie złożenie odpowiedniego wniosku, zdjęcia oraz kopii dokumentu. Opłata za wymianę prawa jazdy wynosi 100,5 zł.

