Grupa rekonstrukcyjna stalinizmu

– Jak ono się czuje?

– Dobrze, możemy zaczynać.

– Znakomicie. Co się jenu stało?

– Byłom w sklepie. Czułom się tego dnia neutralnie płciowo.

– Czyli tak, jak się dzisiaj ono czuje?

– Tak.

– I co się dalej stało?

– Normalnie. Podeszłom do kasy, tam alkohole też stoją. I powiedziałom: "Poproszę tamto wino". A kasjerka mnie pyta: "Które pan chce? To czerwone czy to różowe?". To ja mówię: "Proszę się do mnie odpowiednio zwracać, jestem neutralne płciowo, ono, jenu". A ta pani najpierw się zaczęła śmiać…

– Pani Jolu, protokołuje pani?

– Tak jest, panie prokuratorze.

– Dobrze. Przepraszam, proszę kontynuować. Niech ono kontynuuje.

– …więc najpierw zaczęła się śmiać, a potem mówi: "Panie, ja nie mam czasu na głupoty, tu kolejka jest".

– A była kolejka?

– Może z pięć osób. I ten pan za mną mówi: "Nie dość, że se kolczyk w czoło wsadził, to jeszcze jakieś głupoty gada". Ja to wszystko mam na tym nagraniu.

– Niech ono wyjaśni, dlaczego sytuację nagrywało.

– Bo ja wiem, że takie rzeczy się ciągle zdarzają i standardowo mam kamerkę na kurtce włączoną.

– Pani Jolu, proszę podać nazwiska podejrzanych. Ile tam mamy osób? W sumie sześć, tak? Kasjerka i wszystkie osoby obecne w sklepie.