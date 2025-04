Trump ogłosił cła: To dzień wyzwolenia, jeden z najważniejszych w historii USA

– Mamy bardzo dobre wiadomości. Masa dobrych rzeczy się dzieje w naszym kraju. To dzień wyzwolenia. Czekaliśmy na to długi czas. 2 kwietnia 2025 r. na zawsze będzie zapamiętany, ponieważ amerykański przemysł się odrodzi – powiedział Donald Trump, rozpoczynając przemówienie w na Białym Domu.

Trump: To jest jeden z najważniejszych dni w historii USA

– Nasz kraj i jego podatnicy byli okradani przez 50 lat. To więcej się nie będzie działo. Podpiszę dzisiaj wzajemne cła na kraje na całym świecie. To jest jeden z najważniejszych moim zdaniem dni w amerykańskiej historii. To deklaracja naszej gospodarczej niepodległości – powiedział prezydent, ogłaszając szczegóły wprowadzanej polityki ceł.

Cła Stanów Zjednoczonych na Chiny wyniosą 34 proc., na Unię Europejską 20 proc., Japonię 24 proc., Indie 26 proc., Koreę Południową 25 proc., Tajlandię 36 proc., Szwajcarię 31 proc., Indonezję 32 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem, cła w wysokości 25 proc. nałożono na wszystkie importowane do USA samochody.

– Miejsca pracy i fabryki wrócą do naszego kraju. To się już dzieje. Ruszymy z kopyta, otworzymy rynki zagraniczne i przełamiemy bariery handlowe. To będzie oznaczać niższe ceny dla konsumenta. To będzie złoty wiek Ameryki, który właśnie wraca – podkreślił.

– Inne kraje kradły naszą wartość intelektualną, nakładali nadmierny VAT, przyjmowały złe regulacje – powiedział prezydent USA Donald Trump. – Z punktu widzenia handlu, niektórzy przyjaciele byli gorsi niż wrogowie – mówił Donald Trump.

– Kiedy w końcu zaczniemy mówić, że wszystkie kraje muszą zarabiać na siebie? Właśnie dlatego mamy taki deficyt. Nie będziemy tego dłużej tolerować. Unia Europejska ogranicza eksport naszego drobiu. Australia nie chce brać naszej wołowiny.

Wzajemne cła

Trump tłumaczył, że jest to walka o amerykańskich pracowników. – Ameryka będzie w końcu stała na pierwszym miejscu – przekazał Trump, uderzając następnie w politykę administracji prezydenta Bidena.

– Od jutra USA wdrożą wzajemne taryfy. Wiele czasu minęło, odkąd o tym myśleliśmy. Jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi. Będziemy liczyć połowę tego, co oni, zatem cła będą niepełne. Mogłem to zrobić, ale to byłoby trudne dla wielu krajów – wskazał.

– Unia Europejska nas traktuje ostro. Myślicie o Unii: "bardzo przyjaźni", a nas okradali. To żałosne. Liczą nas 39 proc., więc my im 20 proc. cła – powiedział Trump.

– Inne kraje będą płacić za przywilej dostępu do naszego rynku. Jesteśmy największym rynkiem na świecie. Dużo nam uciekło z tego przez Bidena. Te cła nie są wzajemne. One są bardzo łagodne — mówił Donald Trump.

