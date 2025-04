Niecodzienny sojusz przeciwko USA. Efekt decyzji Trumpa

Rozmowy na tematy gospodarcze między tymi trzema państwami odbyły się 31 marca. Media przypominają, że było to pierwsze tego typu spotkanie od pięciu lat. Strony zgodziły się rozwijać sprawiedliwy handel i wzmacniać więzi ekonomiczne. Rozmowy przedstawicieli Chin, Japonii i Korei Południowej miały miejsce zaledwie kilka dni przed planowanym przez USA nałożeniem drakońskich ceł na towary produkowane przez te państwa.

– Średnia taryfa celna Korei Południowej jest cztery razy wyższa. Pomyślmy o tym: cztery razy wyższa. My zapewniamy im tak wiele pomocy wojskowej i tak wiele innych rzeczy, ale oto, co się dzieje – powiedział Trump na początku tego miesiąca w swoim przemówieniu do Kongresu.

W środę Trump zapowiedział, że nałoży szeroko zakrojone cła, które będą odpowiadać cłom nałożonym na Stany Zjednoczone przez państwa zagraniczne. Według amerykańskiego przywódcy, długoletni sojusznicy USA, tacy jak Korea Południowa, nie zostaną pominięci.

Cła Trumpa

Media przypominają, że prezydent USA nałożył już 20-procentowe cło na wszystkie towary z Chin. Nałożył również wysokie cła na importowaną stal, aluminium i importowane samochody.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił skutki decyzji Trumpa. Dyrektor MFW Kristalina Georgieva uważa, że taka polityka powoduje dużą niepewność i podważa zaufanie, ale jest mało prawdopodobne, aby w najbliższej przyszłości wywołała recesję.

Tymczasem w lutym najwięksi partnerzy USA odpowiedzieli na ograniczenia taryfowe Trumpa. Przywódcy Kanady, Meksyku i Chin ogłosili, że podejmą zdecydowane działania po tym, jak prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze nakładające wysokie sięgające 25 procent, cła na ich eksport do USA.

Nieprzewidywalność wdrażania ceł popsuła nastroje inwestorów, a główne indeksy giełdowe w USA spadły o prawie 10 proc. od połowy lutego z powodu obaw, że nowe taryfy spowolnią wzrost gospodarczy, a nawet wywołają recesję.

