Dostałeś wezwanie do zapłaty za parking? Ministerstwo Finansów ostrzega

"Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane lub środki finansowe. Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których widnieje żądanie zapłaty za rzekomy postój w strefie zastrzeżonej. Próbują w ten sposób nakłonić do uiszczenia fikcyjnej opłaty" – ostrzega ministerstwo.

Po kliknięciu w link użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania danych wrażliwych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.

Przykłady fałszywej wiadomości i strony internetowej resort zamieścił w treści komunikatu.

Fałszywe wezwanie do zapłaty za postój. Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami

Urzędnicy apelują, by zwracać uwagę na adres nadawcy e-maila. Jeśli nie kończy się na "gov.pl", a wiadomość dotyczy spraw urzędowych, należy zwiększyć czujność.

Co robić w przypadku próby oszustwa? MF zachęca do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Czytaj też:

Uważaj na tę wiadomość od NFZ. Ostrzeż zwłaszcza osoby starsze