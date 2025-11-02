Uważaj na tę wiadomość od NFZ. Ostrzeż zwłaszcza osoby starsze

"Jeśli i na Wasze skrzynki e-mail przyjdzie wiadomość rzekomo od NFZ dotycząca «zwrotu kosztów leków», uważajcie – to oszustwo! Wiadomość zawiera przycisk do «weryfikacji» — to pułapka phishingowa, której celem jest wyłudzenie danych lub pieniędzy" – ostrzega na portalu X śląska policja.
Phishing to rodzaj cyberataku, podczas którego cyberprzestępca próbuje wyłudzić od ofiary poufne informacje. Jest to najprostszy i jednocześnie najpopularniejszy rodzaj cyberataku, którego celem jest np. kradzież loginów, numerów kart kredytowych i rachunków bankowych czy wrażliwych informacji firmowych.
Oszuści podszywają się pod NFZ. Uwaga na podejrzane wiadomości e-mail
Na czym polega mechanizm oszustwa "na NFZ"? Ktoś udaje instytucję państwową, informując o rzekomym zwrocie pieniędzy. Następnie wymusza kliknięcie w link, próbując przejąć dane lub konto bankowe.
"Nie klikaj! Nie podawaj danych! Ostrzeż bliskich, zwłaszcza seniorów" – apelują policjanci.
Fałszywy e-mail został przez nich zamieszczony w serwisie X. "Dbajmy o siebie nawzajem Udostępnij, żeby nikt się nie nabrał!" – czytamy.
