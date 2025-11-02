"Leszku, wstyd". Miller odpowiada Gronkiewicz-Waltz

Leszek Miller opublikował w piątek (31 października) wpis serwisie X, w którym stwierdził, że od wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 r. Polska zapewnia pomoc medyczną osobom rannym w wyniku działań wojennych, w tym żołnierzom ukraińskim.

"Opieka ta obejmuje leczenie szpitalne, rehabilitację oraz protezowanie. Zgodnie z informacjami NFZ i Ministerstwa Zdrowia, leczenie tych osób jest finansowane z budżetu państwa, a nie z systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Oznacza to, że koszty pokrywane są ze środków publicznych, niezależnie od tego, czy pacjent jest ubezpieczony w Polsce" – czytamy.

twitter

Leczenie Ukraińców w Polsce. Były premier podaje dane

"NFZ szacuje, że od lutego 2022 r. do jesieni 2025 r. na opiekę medyczną nad obywatelami Ukrainy, w tym rannymi wojennymi, wydano ponad 500 mln zł. Leczenie prowadzą m.in. szpitale w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Lublinie i Busku-Zdroju. Część pacjentów trafia do Polski w ramach unijnego programu MEDEVAC/rescEU, wspieranego finansowo przez Komisję Europejską" – wskazał były premier.

Zwrócił uwagę, że od 30 września 2025 r. obowiązują nowe przepisy ograniczające zakres świadczeń zdrowotnych dla nieubezpieczonych obywateli Ukrainy (np. w zakresie sanatoriów czy leków refundowanych). Zmiany te nie dotyczą osób rannych w wyniku działań wojennych, których leczenie nadal jest w całości finansowane przez państwo polskie – zastrzegł.

"Pomoc medyczna dla Ukrainy stanowi część szerszego pakietu wsparcia humanitarnego i militarnego, którego łączna wartość – według danych rządowych – przekroczyła 20 mld zł" – dodał polityk.

Miller odpowiada Gronkiewicz-Waltz. "Hanno"

Na wpis Millera zareagowała eurodeputowana KO, była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. "Leszku wstyd!" – napisała. "Hanno, wstyd że Polska uruchomiła pomoc medyczną dla żołnierzy ukraińskich, czy że o tej pomocy zachowuje milczenie?" – zapytał były premier.

twitter

Ogromna dziura w NFZ. Na leczenie brakuje ponad 10 mld zł

Pod koniec października Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowe 3,5 mld zł z budżetu państwa. Pieniądze mają pomóc w rozliczeniach z placówkami medycznymi, zwłaszcza w województwie śląskim i mazowieckim. W kasie NFZ wciąż brakuje ok. 10,5 mld zł, by domknąć tegoroczny budżet.

Czytaj też:

Polska policja szuka osoby, która zerwała flagę Ukrainy