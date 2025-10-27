Polska policja szuka osoby, która zerwała flagę Ukrainy

Poinformowała o tym ukraińska agencja Ukrinform, powołując się na rzecznik prasową przemyskiej policji Karolinę Kowalik.

Jak przekazała, w poniedziałek policja otrzymała zgłoszenie, że w nocy 26 października flaga ukraińska została zdjęta z budynku Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu, a maszt, na którym była zawieszona, został uszkodzony.

Według niej funkcjonariusze prowadzą obecnie działania mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców.

Kowalik powiedziała, że po zakończeniu gromadzenia wszystkich dowodów, materiały zostaną przekazane do lokalnej prokuratury.

Flaga Ukrainy zerwana w Przemyślu. Reaguje jej ambasador w Polsce

Wcześniej ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar opublikował na platformie X zdjęcie, na którym widać wejście do budynku Honorowego Konsulatu Ukrainy w Przemyślu i biało-czerwoną flagę.

"Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz w zerwanie flagi Ukraińskiej z Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu. W tym roku to co najmniej piąty akt publicznego znieważania flagi Ukrainy w tym samym miejscu" – napisał ambasador.

"Zwracam się publicznie i drogą dyplomatyczną do polskiej policji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych o podjęcie właściwych działań w celu znalezienie sprawców i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości" – oświadczył.

Dyplomata podkreślił, że polskie ustawodawstwo przewiduje nawet do roku pozbawienia wolności za znieważenie flagi państwowej.

twitter

Ukraińska agencja cytuje Tuska

Agencja Ukrinform napisała, że w ostatnim czasie stosunek Polaków do Ukraińców pogorszył się. Powołała się także na wpis premiera Donalda Tuska, który 14 września napisał na platformie X: "Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji. Rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej".

Czytaj też:

"Realizowali wywiadowcze zlecenia". Ukraińcy zatrzymani w Katowicach