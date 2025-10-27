"Realizowali wywiadowcze zlecenia". Ukraińcy zatrzymani w Katowicach

"Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu" – poinformował w poniedziałek rano na platformie X rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 34 lat realizowali wywiadowcze zlecenia polegające między innymi na rozpoznawaniu potencjału militarnego RP i montażu urządzeń do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej. Zbierane przez nich informacje dotyczyły żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium Polski, w tym infrastruktury transportowej służącej wsparciu logistycznemu i militarnemu dla walczącej Ukrainy" – wyjaśnił.

Śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 130 ust. 3 Kodeksu karnego nadzoruje Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Decyzją sądu podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Art. 130 ust. 3 Kk dotyczy powiązań z zagranicznymi służbami specjalnymi i szpiegostwa. Przepis ten określa, że kto udziela pomocy obcemu wywiadowi lub organizuje jego działalność w zamian za wynagrodzenie albo obietnicę wynagrodzenia, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

24-letni Ukrainiec wpadł przy policyjnej kontroli

Na początku października w Białej Podlaskiej policjanci kontrolując dwóch 24-letnich Ukraińców znaleźli przy nich narkotyki, a w telefonie jednego z nich korespondencję wysłaną rosyjskojęzycznemu odbiorcy. Były tam między innymi zdjęcia i koordynaty infrastruktury krytycznej znajdującej się w dyspozycji Wojska Polskiego.

"Materiały zgromadzone przez funkcjonariuszy ABW wykazują, że podejrzany prowadził konwersację z rosyjskojęzycznym użytkownikiem w celu realizacji dalszych zaawansowanych działań dywersyjnych, wymierzonych w bezpieczeństwo Polski i Ukrainy. Mężczyzna w składanych wyjaśnieniach prezentował poglądy prorosyjskie, kwestionując suwerenność Ukrainy. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Wobec drugiego z podejrzanych sąd zadecydował o zastosowaniu środków o charakterze wolnościowym. Odpowie on za posiadanie środków odurzających" – przekazano w komunikacie.

