"Działania na rzecz obcego wywiadu". 24-letni Ukrainiec wpadł przy policyjnej kontroli

5 października 2025 r. funkcjonariusze policji zatrzymali na terenie Białej Podlaskiej dwóch obywateli Ukrainy w wieku 24 lat – Bohdana K. i Kyryla T.

"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem lubelskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu. Na początku października br. w Białej Podlaskiej policjanci kontrolując dwóch 24-letnich Ukraińców znaleźli przy nich narkotyki, a w telefonie jednego z nich korespondencję wysłaną rosyjskojęzycznemu odbiorcy. Były tam między innymi zdjęcia i koordynaty infrastruktury krytycznej znajdującej się w dyspozycji Wojska Polskiego" – podał Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.

Zarzuty ws. działania na rzecz obcego wywiadu

"Materiały zgromadzone przez funkcjonariuszy ABW wykazują, że podejrzany prowadził konwersację z rosyjskojęzycznym użytkownikiem w celu realizacji dalszych zaawansowanych działań dywersyjnych, wymierzonych w bezpieczeństwo Polski i Ukrainy. Mężczyzna w składanych wyjaśnieniach prezentował poglądy prorosyjskie, kwestionując suwerenność Ukrainy. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Wobec drugiego z podejrzanych sąd zadecydował o zastosowaniu środków o charakterze wolnościowym. Odpowie on za posiadanie środków odurzających" – czytamy w komunikacie, zamieszczonym na platformie X.

"Prokurator przedstawił Bohdanowi K. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji szkodliwych dla bezpieczeństwa państwa (art. 130 § 2 kk). Podejrzany nie przyznał się do winy, wyrażał przy tym poglądy prorosyjskie oraz podważał suwerenność Ukrainy. Po ogłoszeniu zarzutów prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd po jego rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przychylił się do wniosku prokuratora" – poinformowała Prokuratura Krajowa.

