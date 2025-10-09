Szpiegował dla Rosji? Akt oskarżenia przeciwko warszawskiemu urzędnikowi
Szpiegował dla Rosji? Akt oskarżenia przeciwko warszawskiemu urzędnikowi

Dodano: 
Warszawski ratusz, zdjęcie ilustracyjne
Warszawski ratusz, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi L. za szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Tomasz L. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 17 marca 2022 r. Następnie prokuratura, na podstawie materiałów ABW, wszczęła śledztwo, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był przedłużany, w tym ostatnio przez Sąd Apelacyjny w Warszawie na okres kolejnych sześciu miesięcy, tj. do dnia 25 marca 2026 r.

Mężczyzna pracował w Wydziale Archiwalnym Ksiąg Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Urzędnik z zarzutami szpiegostwa na rzecz Rosji

W dniu 11 września 2025 r. prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi L., zarzucając mu branie udziału w okresie od 2017 r. do 17 marca 2022 r. w działalności rosyjskiego wywiadu cywilnego oraz przekazywanie temu wywiadowi wiadomości, które mogły wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

Z materiału dowodowego wynika, że Tomasz L., będąc zatrudniony w stołecznym ratuszu i posiadając dostęp m.in. do ksiąg stanu cywilnego, kopiował na prywatne nośniki i fotografował telefonem służbowe dokumenty, w tym akty stanu cywilnego obywateli polskich i cudzoziemców, korespondencję z placówkami dyplomatycznymi, urzędowe szablony i wytyczne. Uzyskiwane dane i dokumenty umożliwiały m.in. wykonanie przez obce służby dokumentacji legalizacyjnej dla budowania tożsamości tzw. nielegałów. Dane te przekazywał następnie ustalonemu oficerowi rosyjskiego wywiadu za pomocą zakamuflowanej łączności radiowej. Wcześniej został w tym zakresie przeszkolony przez służby Federacji Rosyjskiej.

Przestępstwo zarzucane oskarżonemu zostało zakwalifikowane jako szpiegostwo (art. 130 § 2 k.k.) oraz przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 1 k.k.).

Tomasz L. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Na początkowym etapie śledztwa złożył wyjaśnienia. Podczas następnych przesłuchań korzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Prokuratura Krajowa
