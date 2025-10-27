"Fala antyukraińskiego hejtu". Ambasador Ukrainy o incydencie w Przemyślu

Bodnar opublikował w poniedziałek na platformie X zdjęcie, na którym widać wejście do budynku Honorowego Konsulatu Ukrainy w Przemyślu i biało-czerwoną flagę.

"Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz w zerwanie flagi Ukraińskiej z Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu. W tym roku to co najmniej piąty akt publicznego znieważania flagi Ukrainy w tym samym miejscu" – napisał ambasador.

"Zwracam się publicznie i drogą dyplomatyczną do polskiej policji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych o podjęcie właściwych działań w celu znalezienia sprawców i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości" – oświadczył.

Dyplomata podkreślił, że polskie ustawodawstwo przewiduje nawet do roku pozbawienia wolności za znieważenie flagi państwowej.

Flaga Ukrainy zerwana w Przemyślu. Jaka kara grozi za znieważenie symboli narodowych?

Zgodnie z art. 137 Kodeksu karnego, znieważenie flagi obcego państwa w Polsce jest karalne i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy flaga jest publicznie znieważona, zniszczona, uszkodzona lub usunięta.

W przypadkach mniejszej szkodliwości społecznej czynu, zastosowanie może mieć art. 49 § 2 Kodeksu wykroczeń, przewidujący karę aresztu (od 5 do 30 dni) lub grzywnę (od 20 do 5000 zł).

Sprawa budzi kontrowersje

Już w 2022 r. branżowy portal Prawo.pl pisał, że zdaniem niektórych prawników ukraińska flaga nie może być lepiej eksponowana niż flaga polska, bo przesądza o tym zwyczaj i protokół flagowy. Ich zdaniem, szkoły i urzędy nie powinny wywieszać ukraińskiej flagi, jeżeli obok i to po właściwej stronie nie wisi flaga Polski. "Jednak niezgodność z protokołem niekoniecznie oznacza odpowiedzialność – chyba że za zerwanie flagi obcego państwa" – czytamy.

