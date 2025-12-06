Osłona w Czarnobylu uszkodzona. Eksperci MAEA biją na alarm

Eksperci MAEA przeprowadzili w zeszłym tygodniu inspekcję stalowej konstrukcji ochronnej, która wykazała, że została ona uszkodzona na skutek uderzenia rosyjskiego drona w lutym br.

Misja potwierdziła, że (powłoka ochronna) utraciła swoją pierwotną funkcję bezpieczeństwa, w tym zdolność izolacyjną, ale też uznała, że nie ma trwałego uszkodzenia struktur nośnych ani systemów monitorujących – podała organizacja w oświadczeniu.

Rafael Grossi, szef MAEA, powiedział, że przeprowadzono już naprawę, jednak kluczowa jest "kompleksowa renowacja", aby zapobiec dalszej degradacji (powłoki) i zagwarantować długoterminowe bezpieczeństwo jądrowe".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował 14 lutego, że rosyjski dron uderzył w sarkofag nad zniszczonym w katastrofie w 1986 r. reaktorem elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Podkreślił, że nie doszło do wzrostu promieniowania, a pożar, który wybuchł po eksplozji, został ugaszony.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że wydarzenia, do których doszło w Czarnobylu, to ukraińska prowokacja. – Rosyjskie wojsko nie atakuje infrastruktury nuklearnej – przekonywał.

Katastrofa jądrowa

Do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. Wybuch czwartego reaktora spowodował rozprzestrzenienie się chmury radioaktywnego pyłu nad północną i zachodnią Europą, docierając aż do wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych.

Eksplozja, do której doszło w wyniku błędu radzieckich inżynierów obsługujących elektrownię, doprowadziła do skażenia obszaru 150 tys. kilometrów kwadratowych na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Wokół miejsca katastrofy wyznaczono 30-kilometrową strefę wykluczenia.

Po katastrofie Związek Radziecki zbudował wokół zniszczonego reaktora konstrukcję, która miała chronić przed promieniowaniem pochodzącym z ogromnych ilości uranu, które wciąż znajdowały się w środku. Z powodu obaw społeczności międzynarodowej o to, że radziecka instalacja nie spełnia swoich zadań, zbudowano nowe zabezpieczenie – ogromny łuk ze stali i betonu, nazywany "sarkofagiem" i "arką".

W grudniu 2000 r. inżynierowie wyłączyli ostatni działający reaktor (numer 3) w Czarnobylu.

