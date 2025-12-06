Kwaśniewski przekazał prywatne dokumenty do archiwum państwowego. Co w nich jest?

– Mam uczucie ulgi, że dokumenty, które mają wartość historyczną, znajdą się w rękach profesjonalistów – mówił Kwaśniewski. Wspominając czasy swojej prezydentury zaapelował, żeby w Polsce bardziej szanować ciągłość historyczną.

– Miałem wielkie szczęście być prezydentem w czasach wielkiego optymizmu, kiedy mogliśmy osiągać takie cele jak rozszerzenie NATO czy Unii Europejskiej. To był czas nadzwyczajny, kiedy miałem okazję współpracować z wybitnymi polskimi politykami. W duchu wspólnego interesu, wspólnych wartości, które nas łączą, potrafiliśmy osiągać wielkie cele – stwierdził.

Podziękował Archiwum Akt Nowych za to, że wyszło z inicjatywą przejęcia od niego dokumentacji.

Podczas uroczystego przekazania dokumentów wystąpił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podkreślił, że Kwaśniewski "tworzył historię – był uczestnikiem transformacji ustrojowej Polski, doprowadził do podpisania Konstytucji, wprowadził Polskę do Unii Europejskiej i złożył podpis pod paktem natowskim".

– To są rzeczy, które kształtują pokolenia. Ze wszystkimi tymi wydarzeniami związane jest nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego – dodał Czarzasty.

Prywatne archiwum Kwaśniewskiego. "Nieznane dotychczas dokumenty"

Archiwum obejmuje dokumenty z lat 1995-2005, z czasów prezydentury Kwaśniewskiego. Są to zbiory fotografii, korespondencja oficjalna i międzynarodowa, w tym z Janem Pawłem II, zaproszenia, druki okolicznościowe i materiały protokolarne.

W zbiorach są także dokumenty, które dotychczas nie były znane opinii publicznej. Do takich należy memorandum papieskie z 2002 r. Jan Paweł II – jak wspominał były prezydent – miał wtedy problemy z mówieniem i dlatego postanowił swoje myśli spisać.

Kancelaria Sejmu podkreśla, że "przekazanie archiwum prezydenta Kwaśniewskiego to ważny moment w dokumentowaniu historii najnowszej oraz procesów politycznych, społecznych i dyplomatycznych Polski po 1989 r.". "Zbiór ten ma wyjątkową wartość naukową i historyczną, znacząco poszerzając dokumentację okresu transformacji ustrojowej oraz dwóch kadencji prezydenta Kwaśniewskiego" – czytamy.

W komunikacie podano, że po raz pierwszy w historii spuścizna archiwalna byłego prezydenta RP trafiła do państwowego zasobu archiwalnego.

Co jest w Archiwum Akt Nowych?

Archiwum Akt Nowych od wielu lat gromadzi dokumenty najwybitniejszych polskich polityków XX wieku. W zasobie instytucji znajdują się m.in. archiwa: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego i gen. Kazimierza Sosnkowskiego. W ostatnich latach – w ramach programu Archiwów Społecznych – przejęto także archiwa polityków lat 80. i 90., m.in. Tadeusza Mazowieckiego, Andrzeja Olechowskiego i prof. Zbigniewa Religi.

