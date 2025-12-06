Cejrowski: W USA Bóg działa w historii. Lisicki: Europa wyrzuciła Boga na margines

– Z ust europejskich polityków nie sposób usłyszeć o Bogu, bo dla nich, jeśli w ogóle jest, to jest tak odległy, abstrakcyjny, że niemal nie występuje w ich przemówieniach – mówi Paweł Lisicki.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA darował życie dwóm indykom w ramach tradycji Święta Dziękczynienia. Ceremonia odbyła się w Ogrodzie Różanym w Białego Domu. Prezydent USA obwieścił m.in., że jego zdaniem wojna w Ukrainie zmierza do końca. W swoim przemówieniu Donald Trump dziękował też Bogu.