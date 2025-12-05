"Wszystkiemu zaprzeczam". Macron o doniesieniach niemieckich mediów

Niemiecki magazyn "Der Spiegel" zacytował w czwartek fragment poufnej rozmowy telefonicznej europejskich przywódców z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Według doniesień, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz wyrazili poważny sceptycyzm co do wysiłków rządu USA i jego wysłanników mających na celu wynegocjowanie pokoju między Ukrainą a Rosją.

W trakcie spotkania Macron miał powiedzieć, że "istnieje szansa, że USA zdradzą Ukrainę w sprawie terytoriów, nie dając jej jasności w sprawie gwarancji bezpieczeństwa".

Macron powiedział, że USA zdradzą Ukrainę? "Wszystkiemu zaprzeczam"

O doniesienia "Spiegela" francuski przywódca był pytany w piątek podczas wizyty w Chinach. – Wszystkiemu zaprzeczam – oświadczył. – Potrzebujemy Stanów Zjednoczonych dla pokoju, a Stany Zjednoczone potrzebują nas, aby ten pokój był trwały i silny – argumentował.

– Dlatego trwały pokój na Ukrainie nie może zaistnieć bez wspólnych wysiłków Europejczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków, Australijczyków i Japończyków – dodał Macron, cytowany przez agencję Reutera.

Podkreślił, że jedność między Amerykanami i Europejczykami w sprawie Ukrainy jest "niezbędna". – Powtarzam to raz po raz: musimy współpracować – powiedział dziennikarzom.

Kolejne spotkanie Putin-Witkoff w Moskwie. Co ustalono?

We wtorek (2 grudnia) w Moskwie rosyjski przywódca Władimir Putin rozmawiał ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem i zięciem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Negocjacje, które trwały blisko pięć godzin, nie przyniosły przełomu.

Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, nie jest prawdą, że Putin odrzucił amerykańską propozycję pokojową. – Prezydent zaakceptował pewne elementy, a inne zostały odrzucone – oświadczył, nie podając więcej szczegółów.

Plan pokojowy dla Ukrainy zakłada m.in. rosyjską kontrolę nad całym Donbasem, zamknięcie Kijowowi drzwi do NATO oraz ograniczenie liczebności armii ukraińskiej do 600 tys. żołnierzy.

