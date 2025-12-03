Rozmowy trwały prawie pięć godzin. Co ustalili Putin i Witkoff?

We wtorek w Moskwie Putin przez blisko pięć godzin rozmawiał z wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem i zięciem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. W spotkaniu uczestniczył też doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow i specjalny wysłannik Kiryłł Dmitrijew. Obecni byli również tłumacze.

Plan pokojowy dla Ukrainy. USA rozmawiają z Rosją

Negocjacje dotyczyły planu pokojowego dla Ukrainy, która zakłada m.in. rosyjską kontrolę nad całym Donbasem oraz ograniczenie liczebności armii ukraińskiej do 600 tys. żołnierzy.

Uszakow ocenił rozmowy jako "konstruktywne", lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.

Jak relacjonuje agencja Reutera, na początku spotkania uśmiechnięty Putin powiedział Witkoffowi, że cieszy się z jego wizyty i zapytał go o jego wcześniejszy spacer po Moskwie i Placu Czerwonym. – To wspaniałe miasto – odparł Amerykanin.

Portal Axios podał, że w środę wysłannicy Trumpa mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w jednym z państw europejskich. Według ukraińskich mediów, miejscem spotkania może być Bruksela.

Putin: Jeśli Europa chce wojny, to jesteśmy gotowi

Przed spotkaniem z amerykańską delegacją Putin skierował groźby pod adresem Europy. Choć stwierdził, że nie chce wojny z Europą, to jest na nią gotowy "choćby zaraz". Jego zdaniem, to Europejczycy utrudniają działania pokojowe administracji Trumpa.

– Wyraźnie widać, że wszystkie te zmiany (w planie dla Ukrainy – red.) mają na celu tylko jedno: całkowite zablokowanie procesu pokojowego, wysunięcie żądań, które są dla Rosji absolutnie nie do przyjęcia – oświadczył Putin.

Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła się w lutym 2022 r. Władze USA szacują liczbę ofiar tej wojny na ponad 1,2 mln zabitych i rannych żołnierzy. Ani Ukraina, ani Rosja nie ujawniają swoich strat.

Czytaj też:

Ukraina powiedziała USA i Rosji "nie". Kulisy rozmów na Florydzie