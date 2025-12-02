Koniec spotkania na Kremlu. Przedstawiciel Rosji określił je jednym słowem

Wizyta amerykańskiej delegacji odbyła się w towarzystwie Jareda Kushnera – zięcia Donalda Trumpa – oraz najbliższych doradców rosyjskiego przywódcy: Jurija Uszakowa i Kiriła Dmitrijewa. Celem rozmów było omówienie ustaleń dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Spotkanie trwało aż pięć godzin, a Dmitrijew podsumował je jednym słowem: "produktywne".

Pierwsze komentarze po pięciogodzinnych rozmowach

Biuro prasowe Kremla poinformowało po północy czasu moskiewskiego, że negocjacje dobiegły końca. Agencja RIA doniosła, że tuż po spotkaniu Steve Witkoff udał się bezpośrednio do amerykańskiej ambasady w Moskwie. Krótką wypowiedź Dmitrijewa rozwinął Jurij Uszakow, według którego rozmowa Putina z wysłannikiem USA była "pożyteczna, konstruktywna i znacząca". Uszakow podkreślił, że podczas negocjacji omawiano kilka opcji planu osiedlenia Ukrainy, czyli propozycji dotyczących uregulowania konfliktu i potencjalnego zakończenia działań wojennych.

Kluczowym elementem rozmów był szeroko dyskutowany plan "osiedlenia Ukrainy". To właśnie jego różne warianty znalazły się w centrum pięciogodzinnych negocjacji. Uszakow przyznał, że obie strony analizowały kilka możliwych scenariuszy uregulowania konfliktu. Projekt, przedstawiony przez Amerykanów i zmodyfikowany po konsultacjach z Ukrainą oraz europejskimi krajami NATO, był pierwotnie dokumentem obejmującym 28 punktów, jednak skrócono go do 20 kluczowych kwestii. Te 20 zagadnień Witkoff i Kushner przedstawili dziś Putinowi. Uszakow zaznaczył jednak, że nie osiągnięto kompromisu w sprawach terytorialnych, a narzucone przez Rosję oczekiwania wciąż pozostają niezmienne. Obie strony uzgodniły przy tym, że treść rozmów pozostanie poufna.

Sielankowy początek przed zamkniętymi drzwiami

Początek spotkania, transmitowany dla mediów, miał zaskakująco swobodny charakter. Witkoff chwalił Moskwę, mówiąc o jej wyjątkowej atmosferze, a Putin z zainteresowaniem wypytywał, czy gość zdążył już przespacerować się po rosyjskiej stolicy. Witkoff potwierdził, dodając, że to już jego szósta wizyta w Rosji w tym roku.

Po krótkiej wymianie uprzejmości dziennikarze zostali wyproszeni, a rozmowy kontynuowano za zamkniętymi drzwiami.

