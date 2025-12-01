Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Koalicja chętnych zakończyła prace"

Zakończyliśmy prace nad kwestią gwarancji bezpieczeństwa, o których mówiłem wcześniej. Są one ważne dla bezpieczeństwa Europejczyków, Francuzów i Ukraińców – powiedział Macron na konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim w Paryżu.

Zapowiedział, że w najbliższych dniach odbędą się kluczowe dyskusje między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych a "koalicją chętnych", mające na celu wyjaśnienie kwestii udziału USA w tych gwarancjach, zgodnie z tym, co ustalono w zeszłym tygodniu.

Francuski przywódca wyraził przekonanie, że kraje Zachodu pozostaną zjednoczone we wspieraniu Ukrainy, poszanowaniu prawa międzynarodowego oraz pokoju i bezpieczeństwa w Europie.

Plan pokojowy. Toczą się rozmowy USA-Ukraina i USA-Rosja

Prezydenci Ukrainy i Francji rozmawiali w poniedziałek ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem i szefem ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustemem Umierowem, którzy w niedzielę na Florydzie uczestniczyli w negocjacjach wokół umowy pokojowej.

Wśród rozmówców znaleźli się także przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Włoch, Danii, Norwegii, Holandii, Finlandii, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, a także sekretarza generalnego NATO.

"Omówiliśmy treść rozmów delegacji ukraińskiej ze stroną amerykańską na Florydzie. Przygotowujemy spotkania w Europie. Podzielamy pogląd, że wojna musi zakończyć się sprawiedliwie. Ważne jest, aby poczynić postępy w rozwijaniu gwarancji bezpieczeństwa i długoterminowych podstaw naszej odporności – zarówno dla Ukrainy, jak i dla Europy. Będziemy kontynuować naszą współpracę" – napisał Zełenski w serwisie X.

Zełenski: O terytorium dyskutowano przez 6,5 godziny

Szef państwa wskazał także najbardziej problematyczne zapisy porozumienia, wymieniając kwestie związane z terytorium, środkami na odbudowę i gwarancjami bezpieczeństwa. Podkreślił, że najtrudniejszy jest punkt dotyczący terytorium, który delegacje Ukrainy i USA omawiały przez sześć i pół godziny.

We wtorek w Moskwie Witkoff po raz kolejny spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, który stwierdził w ubiegłym tygodniu, że amerykański plan pokojowy "może być podstawą przyszłego porozumienia".

Putin w zamian za zawieszenie broni żąda od Ukrainy m.in. całego Donbasu, w tym terytoriów, których nie kontroluje rosyjska armia. Rosja domaga się także zamknięcia Ukrainie drzwi do NATO.

