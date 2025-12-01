"Plan pokojowy wygląda lepiej". Zełenski o sześciogodzinnych rozmowach
"Plan pokojowy wygląda lepiej". Zełenski o sześciogodzinnych rozmowach

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy Źródło: Wikimedia Commons
Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił, że plan pokojowy USA dla Ukrainy jest "lepszy". Jak dodał, wciąż są trzy kwestie budzące najwięcej dyskusji.

Zełenski powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Paryżu, że rozmowy na temat planu pokojowego zaproponowanego przez USA to "proces, który jeszcze się nie zakończył".

Ukraiński przywódca wskazał najbardziej problematyczne punkty porozumienia, wymieniając kwestie związane z terytorium, środkami na odbudowę i gwarancjami bezpieczeństwa. Podkreślił, że najtrudniejszy jest punkt dotyczący terytorium.

O terytorium dyskutowano przez 6,5 godziny. Zełenski: Plan pokojowy wygląda lepiej

– Kwestia terytorialna jest najtrudniejsza, kwestia pieniędzy i odbudowy jest trudna do zaakceptowania bez obecności europejskich partnerów. Ważna jest również kwestia gwarancji bezpieczeństwa, konkretów ze strony USA i Europy. Musimy być bardzo ostrożni, ale plan wygląda lepiej – ocenił Zełenski.

Dodał, że podczas negocjacji z Amerykanami kwestia terytorialna była omawiana przez 6,5 godziny.

Prezydenci Ukrainy i Francji rozmawiali w poniedziałek ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem i szefem ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustemem Umierowem, którzy w niedzielę na Florydzie uczestniczyli w negocjacjach wokół umowy pokojowej.

Wśród rozmówców znaleźli się także przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Włoch, Danii, Norwegii, Holandii, Finlandii, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, a także sekretarza generalnego NATO.

"Omówiliśmy treść rozmów delegacji ukraińskiej ze stroną amerykańską na Florydzie. Przygotowujemy spotkania w Europie. Podzielamy pogląd, że wojna musi zostać sprawiedliwie zakończona. Ważne jest, aby poczynić postępy w rozwijaniu gwarancji bezpieczeństwa i długoterminowych podstaw naszej odporności – zarówno dla Ukrainy, jak i dla Europy. Będziemy kontynuować naszą koordynację. Dziękujemy wszystkim za wsparcie" – napisał Zełenski w serwisie X.

Wojna na Ukrainie. Rosja chce całego Donbasu

We wtorek w Moskwie Witkoff po raz kolejny spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, który stwierdził w ubiegłym tygodniu, że amerykański plan pokojowy "może być podstawą przyszłego porozumienia".

Putin w zamian za zawieszenie broni żąda od Ukrainy całego Donbasu, w tym terytoriów, których nie kontroluje rosyjska armia. Według agencji AFP, która powołuje się na dane amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), jeśli plan Trumpa dla Ukrainy wejdzie w życie, Rosja bez walki zyska terytorium o powierzchni ok. 2300 km2 – niemal tyle, co Luksemburg (2590 km2), najbogatszy kraj UE.

