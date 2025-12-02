Witkoff u Putina na Kremlu. Ruszyły rozmowy pokojowe

2 grudnia to dzień rozmów delegacji USA i Rosji w Moskwie na temat planu pokojowego mającego zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. Na czele delegacji amerykańskiej stanął specjalny wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkoff, a wraz z negocjatorami rosyjskimi przyjął go Władimir Putin. Z prezydentem Rosji są jego doradca Jurij Uszakow i specjalny przedstawiciel ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą Kiriłł Dmitrijew. Witkoffowi towarzyszy biznesmen Jared Kushner, który prywatnie jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Koniec wojny o Ukrainę? Witkoff i Putin negocjują na Kremlu

Prace nad projektem planu pokojowego nabrały bardzo intensywnego tempa w drugiej połowie listopada. Plan początkowo zawierający 28 punktów został zredukowany do 19.

23 listopada delegacje USA i Ukrainy prowadziły w tym zakresie dwustronne negocjacje w Genewie. Następnie w Abu Zabi odbyły się rozmowy delegacji amerykańskiej z rosyjską. 26 listopada z prezydentem Zełenskim spotkał się wysłannik Waszyngtonu Dan Driscoll. W weekend delegacje USA i Ukrainy rozmawiały na Florydzie. To z uzgodnionymi tam punktami Witkoff poleciał do Moskwy.

W najbliższych dniach mają się odbyć decydujące dyskusje między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych a zachodnioeuropejskimi politykami określającymi siebie jako "koalicja chętnych", mające na celu omówienie kwestii udziału USA w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Dla Kijowa jest to zagadnienie zasadnicze, podobnie jak kwestia rozstrzygnięcia statusu terytorium Donbasu.

Zakończenie wojny o Ukrainę było jedną z głównych obietnic wyborczych Donalda Trumpa. Po przystąpieniu tego zadania prezydent USA przyznał, że nie sprawdziło się to, co sobie wyobrażał – że doprowadzenie do końca tego konfliktu będzie proste.

