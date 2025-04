"Hołownia mnie zaskoczył", "tylko Polski szkoda". Komentarze po debacie w TV Republika

W debacie zorganizowanej na rynku w Końskich (woj. świętokrzyskie) wzięli udział kandydaci na prezydenta: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski i Joanna Senyszyn.

Komentarze po debacie w TV Republika. "Hołownia na fali, Mentzen powinien się martwić".

"Czy się to komuś podoba czy nie, to tylko jedno jest dziś pewne: Szymon Hołownia wrócił właśnie z długiej podróży. Przyjętym przez konkurentów wezwaniem do solidarnego zachowania względem drugiej debaty postawił tylko kropkę nad i" – napisał na portalu X Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego.

"KOmpromitacja" – ocenił były premier Mateusz Morawiecki, zamieszczając grafikę z logo Koalicji Obywatelskiej i TVP.

twitter

"Karol Nawrocki odpowiadał rzeczowo, odpowiedzialnie i poważnie. Był przekonywujący i merytoryczny. Ma wizję Polski ambitnej, bezpiecznej i dostatniej. Tą debatę zdecydowanie wygrał, był nieprześcigniony. Gratulacje" – stwierdziła Elżbieta Rafalska, eurodeputowana PiS.

"Hołownia na fali, Mentzen powinien się martwić" – napisała Dominika Wielowieyska, dziennikarka "Gazety Wyborczej".

"Tchórz Trzaskowski właśnie przegrał wybory"

"Historia dzieje się na naszych oczach! Fantastyczny game changer TV Republiki, wPolsce24 i TV Trwam! Najlepsza debata prezydencka w historii. Tchórz Trzaskowski właśnie przegrał wybory. Ponownie. I znowu w Końskich" – przypomniał Janusz Kowalski, poseł PiS.

"Co by nie mówić o Republice to rozegrali to dobrze" – przyznał Robert Feluś, były redaktor naczelny dziennika "Fakt".

"Trzeba uczciwie powiedzieć – Karol Nawrocki wygrał bezapelacyjnie!!!" – uważa Małgorzata Wassermann, posłanka PiS.

"Stanowski próbował być śmieszny, ale na spontanie o to trudno i wyszło średnio. Zwłaszcza że jego rolę w dużej mierze przejęła Senyszyn. Na tym tle śmiertelnie poważny Nawrocki czy silący się na merytoryczność SH wypadli jak panowie, którzy przypadkiem trafili do cyrku" – ocenił Tomasz Żółciak, dziennikarz portalu Money.pl.

"Ta debata Republiki to hit. Dawno się tak nie bawiłem, coś niesztampowego, ciekawe. Zaskoczył mnie Hołownia. Sprawia wrażenie jakby się urwał PDT, ciekawe jak zostanie ukarany i jak to się skończy, ale cóż chociaż pokazał, że ma jaja" – napisał Jakub Szymczuk, były osobisty fotograf prezydenta Andrzeja Dudy.

twitter

"Ten cyrk będzie odbijał się czkawką"

"Tylko Polski szkoda, biorąc skalę wyzwań przed nami. Ten cyrk będzie się odbijał czkawką" – stwierdził Jakub Krupa, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Wielkiej Brytanii.

"Ale muszę uczciwie powiedzieć: to, że pan Hołownia pojawił się na debacie Republiki, wobec ewidentnie wrogiej publiczności, a przed chwilą zaproponował, żeby wszyscy solidarnie wygłosili końcowe oświadczenia i dopiero pojechali na debatę pana Trzaskowskiego – to jednak zasługuje na docenienie" – podkreślił Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy".

twitter

Wybory prezydenckie 2025

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ponieważ sondaże wskazują, że będzie potrzebna druga tura, zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Z badań wynika, że w drugiej turze najprawdopodobniej zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Większe szanse na zwycięstwo sondaże dają Trzaskowskiemu.

Czytaj też:

Trzaskowski zmienia zdanie ws. debaty w Końskich. Zamieścił nagranie