Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział w wywiadzie dla irańskich mediów, że w Unii Europejskiej "odradza się nazizm". – Europa, zjednoczona pod flagą nazistowską, po raz kolejny toczy wojnę z Rosją. Politycy w Niemczech i w innych krajach europejskich zaczynają wspominać swoich przodków, którzy byli aktywnymi członkami partii nazistowskiej, co budzi poważne zaniepokojenie – powiedział Ławrow w wywiadzie dla nadawcy publicznego IRIB. Szef MSZ Rosji przekonuje, że w Europie odżywają "idee i praktyki nazizmu". Jak podkreślił, chodzi o podejmowanie wysiłków, by zjednoczyć się i walczyć przeciwko Rosji. – Tak jak robili to w przeszłości Hitler i Napoleon – stwierdził.

– Chodzi o otwarcie nazistowskie podejście i rażące lekceważenie działań reżimu nazistowskiego w Ukrainie. Europa, zjednoczona pod flagą nazistowską, po raz kolejny toczy wojnę z Rosją, w którą zaangażowane są europejskie pieniądze i europejscy instruktorzy, ale Ukraińcy są wykorzystywani jako jej pełnomocnicy – przekonywał Siergiej Ławrow.

Ławrow grzmi o kradzieży

Przedstawiciel Kremla powiedział, że sytuacja wokół zamrożonych aktywów Rosji jasno dowodzi, że "kradzież jest we krwi Europejczyków". – Nasi zachodni "koledzy" zdają się mieć skłonność do kradzieży w genach. Wiele światowych mediów nie zwraca się do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen inaczej niż "Fuhrer Ursula" – stwierdził.

W piątek państwa członkowskie UE (przy sprzeciwie Węgier i Słowacji) podjęły decyzję o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów przechowywanych na terenie wspólnoty.

Ławrow stwierdził również, że "Europa miała wiele okazji, by włączyć się w proces rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ale zignorowała je wszystkie" i Rosja obecnie "nie ma o czym rozmawiać z obecnymi europejskimi liderami".

Czytaj też:

Tusk ujawnia kulisy rozmów w Berlinie. "Po raz pierwszy to usłyszałem"