Tusk zwrócił się do Trumpa: Proszę o tym pomyśleć

Szef polskiego rządu wystąpił w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, w tym na platformie X. Tusk oznaczył Donalda Trumpa. Swoje słowa skierował do prezydenta i Amerykanów, a dotyczyły one relacji Stany Zjednoczone-Europa najprawdopodobniej w kontekście ceł (25 proc.) na wszystkie samochody i lekkie ciężarówki importowane z zagranicy do USA, która mają zacząć obowiązywać od 2 kwietnia.

Tusk zwrócił się do Trumpa

– Drodzy amerykańscy przyjaciele, podpisaliśmy właśnie nasze kolejne polsko-amerykańskie porozumienie dotyczące obronności. Dla nas, Polaków, nasza przyjaźń, nasz sojusz, nasza wzajemna lojalność nie są abstrakcyjne – przypomniał i podkreślił premier Tusk.

– Wydajemy prawie 5 proc. naszego PKB na obronność. We współpracy z USA budujemy nowoczesną i największą armię w Europie, by bronić naszych granic, ale i wspólnych wartości i interesów. Ameryka mogła i zawsze może liczyć na Polskę. Macie tu wyłącznie przyjaciół – zaznaczył szef rządu i lider Koalicji Obywatelskiej.

"Proszę o tym pomyśleć"

– I to samo mogę powiedzieć o Europie jako całości – wyraził swoją ocenę. – Macie tu przyjaciół i zaufanych sojuszników – od Portugalii po Polskę, od Danii po Grecję. W naszym wspólnym interesie leżą silne Stany Zjednoczone, silna Unia Europejska i silne NATO, nie słabsze – dodał premier.

– Proszę o tym pomyśleć, panie prezydencie i drodzy amerykańscy przyjaciele, zanim zdecydujecie o nałożeniu ceł na swoich najbliższych sojuszników. Współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja – podkreślił Donald Tusk.